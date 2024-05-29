В Подмосковье пройдет первый этап турнира Tenzor International Cup 2024

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье пройдет первый этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования на регатах пройдут с 31 мая по 2 июня.
В турнире примут участие лучшие яхтсмены из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 июня. Также на закрытии разыграют специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе TenzorCupJunior и «лучшем дебюте».
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В турнире примут участие лучшие яхтсмены из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии.
«Нам удалось успешно реализовать приоритетную задачу и ввести российский парусный турнир на международный уровень, нарастить показатели количества участников, расширить географию присутствия и таким образом повысить значимость России в мировом парусном сообществе. В этом сезоне у нас участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов!»— отметила генеральный директор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 июня. Также на закрытии разыграют специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе TenzorCupJunior и «лучшем дебюте».
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Мира Полтева