Подмосковная спортсменка выиграла две медали на чемпионате России по грэпплингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из подмосковного Лыткарина Ирина Чернышова завоевала две бронзовые медали на чемпионате России по борьбе грэпплинг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ирина Чернышова, которая выступает в весовой категории до 64 килограммов, стала обладательницей бронзовых наград по итогам соревнований в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги», — уточняется в сообщении.Чемпионат России по грэпплингу проводился в Грозном с 26 по 29 июля, Московскую область на турнире представляли пять борцов — из Подольска, Лыткарина, Раменского и Протвина.
В областном Минспорта также напомнили, что в числе спортивных регалий Ирины Чернышовой Кубок России и титул чемпионки Европы по спортивной борьбе.
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