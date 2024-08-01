Спортэксперт Артюхин назвал Кузнецова величайшим мастером

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Хоккейный эксперт Евгений Артюхин в комментарии возможного перехода экс-форварда «Каролины» Евгения Кузнецова в СКА отметил его профессионализм и мастерство.
«Его возвращение — это такая сенсация. Хорошо для популяризации нашего хоккея и, в том числе, для болельщиков. Это мастер величайший, и у него все должно получиться. У Кузнецова ещё хороший возраст. Какие-то факторы будут влиять — в каком клубе он будет играть, с какими партнёрами. Ему надо будет перестроиться после североамериканского хоккея, но я в нем не сомневаюсь. Думаю, он будет один из лидеров нашего чемпионата», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Артюхин.
Ранее сообщалось о том, что хоккеист Валерий Каменский может стать Почётным гражданином Московской области.
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