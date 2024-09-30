Гольфисты из Московской области завоевали четыре медали на Кубке России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России по гольфу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Гольфисты Артём Дунаев и Матвей Кармолин заняли второе и третье места в мужских соревнованиях соответственно. Представитель Ленинградской области стал победителем.
Второе и третье места в женском зачёте также заняли подмосковные спортсменки Вера Новицкая и Александра Сивова. Победительницей среди женщин стала гольфистка из Москвы.
В турнире приняли участие 63 гольфиста из шести регионов страны.
Кубок России по гольфу проходил с 22 по 29 сентября 2024 года в деревне Матвейково Московской области.
Соревнования были организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Второе и третье места в женском зачёте также заняли подмосковные спортсменки Вера Новицкая и Александра Сивова. Победительницей среди женщин стала гольфистка из Москвы.
В турнире приняли участие 63 гольфиста из шести регионов страны.
Кубок России по гольфу проходил с 22 по 29 сентября 2024 года в деревне Матвейково Московской области.
Соревнования были организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова