Подмосковная студентка завоевала медаль Кубка мира по самбо

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Нина Сердюк, обучающаяся на факультете физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне, выиграла бронзовую медаль на финальном этапе Кубка мира по самбо, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Нина Сердюк выступала в боевом самбо в весовой категории до 59 килограммов. В одной четвёртой финала она одержала победу над спортсменкой из Казахстана, а в полуфинале проиграла самбистке, представлявшей Узбекистан. По итогам турнира подмосковная спортсменка заняла третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.Кубок мира по самбо проводился в Кыргызстане, в соревнованиях приняли участие свыше 270 спортсменов из 14 стран, от России на турнир приехали 50 человек, они выиграли 38 медалей.
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