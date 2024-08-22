Подмосковная студентка завоевала медаль Кубка мира по самбо

На Канале имени Москвы прошёл чемпионат городского округа Химки по водно-моторному спорту, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Спортсмены соревновались на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил.