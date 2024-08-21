Широков назвал условие становления ЦСКА классной командой

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Бывший футболист ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, что команда сможет стать более профессиональной, если найдёт форварда.
«Проблема, и большая — нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен. Повторю и то, что говорил: рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист. Найдут форварда — будет классная команда», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Широков.Напомним, сейчас команда занимает седьмую строчку в таблице РПЛ.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Терехин заявил, что сейчас команде необходим ещё один нападающий.
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