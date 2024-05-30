Открытие ФОКа «Арсенал» в Можайске запланировано на это лето

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Новый ФОК для нашей школы самбо и дзюдо будет многофункциональным. Там смогут заниматься порядка 1,5 тысяч человек. Сейчас приступаем к благоустройству территории. Открытие запланировано уже на это лето», – рассказал губернатору Мордвинцев.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.
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