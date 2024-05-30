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Открытие ФОКа «Арсенал» в Можайске запланировано на это лето

30 мая 2024, 18:24
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Можайске завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал», открытия которого давно ждут жители. Об этом глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
В ФОКе будет два спортзала для занятий самбо, дзюдо и джиу-джитсу. Предусмотрены также залы для волейбола, баскетбола, футбола и художественной гимнастики.
«Новый ФОК для нашей школы самбо и дзюдо будет многофункциональным. Там смогут заниматься порядка 1,5 тысяч человек. Сейчас приступаем к благоустройству территории. Открытие запланировано уже на это лето», – рассказал губернатору Мордвинцев.


Сообщается, что главными темами рабочей встречи стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#подмосковье
Новый сезон велогонки Cyclingrace стартует в Московской области
30 мая 2024, 18:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье открывается новый сезон ежегодной велогонки Cyclingrace. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первые старты пройдут 8 и 9 июня в Наро-Фоминске.

«8 июня пройдут индивидуальные заезды, а 9 июня — шоссейная гонка. Любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции. Для болельщиков будет также организована видеотрансляция. Каждому участнику полагается стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль», — поделились в пресс-службе.

Стать участником заездов может любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на участие на официальном сайте проекта.

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В Подмосковье впервые пройдёт футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!»
30 мая 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

1 июня в городе Домодедово пройдёт первый фестиваль футбола «ЦСКА – все сюда!». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль проводят Агентство стратегических инициатив вместе с ПФК ЦСКА, спортшколой олимпийского резерва «Олимп» при поддержке правительства Московской области. Цель мероприятия – мотивировать участников заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

На фестивале впервые в России состоится отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых смогут пройти обучение в академии ЦСКА. В отборе примут участие дети 2015-2016 годов рождения. В дальнейшем такие отборы пройдут по всей Московской области и в других регионах России.
«АСИ поддерживает лучшие практики и проекты регионов, которые помогают детям развивать таланты, найти место в жизни. Футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!» проводится для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом. Агентство окажет фестивалю всестороннюю поддержку», – заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Во время фестиваля пройдет автограф-сессия с легендарным полузащитником ПФК ЦСКА Аланом Дзагоевым. Также можно будет сделать фотографию с одним из главных трофеев в истории клуба – кубком УЕФА. Московская команда выиграла его в 2005 году, победив португальский «Спортинг» со счетом 3:1.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Среди других активностей — игровая зона, где посетители фестиваля смогут поиграть в PlayStation и настольный футбол. Кроме того, дети и родители смогут посмотреть выступления футбольных фристайлеров, посетить выставку местных брендов и различные мастер-классы.

Представители ПФК ЦСКА будут оценивать молодых футболистов во время турнира в формате 3×3 на специальных надувных площадках. Также ребята смогут пройти тестирование определения технической и физической подготовленности.

Фестиваль смогут посетить все желающие, регистрация не требуется.

Мероприятие начнется в 10:00. Сбор участников запланирован на 09:00 на стадионе «Авангард» в Домодедове (ул. 2-я Коммунистическая, д. 2).

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#футбол
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«Празднуют с флагами» : украинская спортсменка объяснила нежелание соревноваться с россиянами
Саблистка Харлан: россияне в нейтральном статусе празднуют победы с флагом
29 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/Aquir

Саблистка из Украины Ольга Харлан заявила, что российские спортсмены, участвующие в играх, празднуют события с флагами России. По ее мнению, это основная причина неделания соревноваться с россиянами, приводит ее слова AS.
«Были случаи, когда спортсмены участвовали в качестве нейтральных атлетов, а затем, вернувшись, праздновали с футболками и флагами своих стран», — заявила она.
Украинская саблистка отметила, что в международных турнирах могут участвовать те, кто покинул Россию.

Напомним, в июле 2023 года Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. После этого инцидента МОК отменил обязательные рукопожатия после поединков.

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Подмосковная спортсменка выиграла бронзу чемпионата Европы по стендовой стрельбе
29 мая 2024, 17:57

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Европы по стендовой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат Европы по стендовой стрельбе прошел с 15 по 27 мая в итальянском городе Лонато-дель-Гарда

«Спортсменка из Московской области Дарья Туруло завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в дисциплине «скит». Представительница Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта региона в борьбе за выход в финал уступила один выстрел представительнице Франции Люси Анастассиу — 42:41», — поделились в министерстве.

В общей сложности в чемпионате принимали участие свыше 440 спортсменов из 42 стран. Российская спортсменка выступала на соревнованиях под нейтральным статусом.

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#чемпионат европы
#выстрел
#медаль
#подмосковье
#бронза
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Подмосковные баскетболистки выиграли серебро всероссийских соревнований
29 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами всероссийских соревнований по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по баскетболу среди девушек до 14 лет им. Е.Я. гомельского прошли с 18 по 26 мая в Салавате.

«В финальной встрече подмосковные спортсменки из Мытищ встретились с командой из Самарской области. До последней минуты игры определить явного победителя не удавалось, но решающий бросок нанесли самарские баскетболистки и установили итоговый счет матча — 42:39. Таким образом серебряные награды турнира в активе спортсменок из Подмосковья», — поделились в пресс-службе.

Также, вторая подмосковная команда по итогам матчей заняла пятое место в турнирной ​таблице соревнований.

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В Подмосковье пройдет первый этап турнира Tenzor International Cup 2024
29 мая 2024, 15:42

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдет первый этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования на регатах пройдут с 31 мая по 2 июня.

В турнире примут участие лучшие яхтсмены из России, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Сербии и Германии.

«Нам удалось успешно реализовать приоритетную задачу и ввести российский парусный турнир на международный уровень, нарастить показатели количества участников, расширить географию присутствия и таким образом повысить значимость России в мировом парусном сообществе. В этом сезоне у нас участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов!»— отметила генеральный директор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 июня. Также на закрытии разыграют специальные номинации в женском зачете, детском дивизионе TenzorCupJunior и «лучшем дебюте».

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Сперцян назвал большим событием завоевание серебра «Краснодаром»
29 мая 2024, 14:40

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что гордится командой, а завоевание серебра в РПЛ считает большим событием.
«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие. Но обидно упустить чемпионство, мы делали всё, что в наших силах, чтобы стать первыми», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сперцян.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Ранее футболист «Химок» Роман Юзепчук поделился, что в РПЛ его больше всего впечатлил спортсмен Фёдор Чалов.

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Футболист Юзепчук раскрыл, кто его впечатлил в РПЛ
Футболист Юзепчук отметил игру Чалова
29 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/FOTOKITA

Футболист «Химок» Роман Юзепчук поделился, что в РПЛ его больше всего впечатлил спортсмен Фёдор Чалов.
«Наверное, Чалов. Фёдор — хороший нападающий. Вообще в премьер-лиге все футболисты хорошие. Мне было тяжелее всего играть против ЦСКА. Это команда, которая вообще не дает ничего спокойно делать», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Юзепчук.

Уточняется, что в этом сезоне РПЛ Чалов провёл 41 матч за ЦСКА.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ. Он объяснил свою точку зрения тем, что именно Семаку удалось привести свою команду к чемпионству в Российской премьер-лиге. При этом Семшов напомнил, что в этом сезоне клубу было особенно сложно.

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#спорт
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Волоколамские волейболисты стали призёрами открытого чемпионата среди молодёжи
29 мая 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамские спортсмены заняли третье место на открытом чемпионате по волейболу среди молодёжи 15-18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В финале встретились четыре команды лидеров, которые вышли с первых двух мест отборочных этапов. Это Волоколамская «Лама», «Зодиак» и «Вымпел» из Наро-Фоминска, а также команда из Звенигорода. Борьба за призовые места была такой упорной, что для выявления победителей большинство игр приходилось проводить не по две, а по три партии», – говорится в сообщении.
По итогам финала первое место занял «Вымпел», второе «Зодиак», третье – «Лама». Лучшим игроком финала в волоколамской команде признан 16-летний Никита Сборщиков.

Турнир состоялся в подмосковных Горках-10.

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