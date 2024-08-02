Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль

Поединок на ОИ-2024 алжирской боксерши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини не смотрели в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что смотреть бой не имеется особого желания.