Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль

Фото: пресс-служба Минспорта МО
17-летняя теннисистка Мирра Андреева, представляющая Подмосковье, гарантировала себе медаль Олимпийских игр 2024 в Париже. Вместе с другой россиянкой Дианой Шнайдер она вышла в финал соревнований в женском парном разряде.
Россиянки разгромили испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, они обеспечили себе как минимум серебро.
Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, продолжающих выступление на Олимпиаде.
Читайте также:
В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника
Подмосковная спортсменка выиграла две медали на чемпионате России по грэпплингу
В Наро-Фоминске 11 августа состоится детский футбольный фестиваль
Лора Луганская