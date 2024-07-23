Подмосковные легкоатлеты завоевали 11 медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет 11 медалей. В их активе – три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В эстафете 4 по 400 метров лучшее время показал квартет представительниц Подмосковья – Мария Тарабанская, Полина Хомякова, Елизавета Решетова и Вероника Архипова. Кроме того, Архипова первенствовала в беге на 400 м, а Тарабанская выиграла золото в барьерном беге на 400 м. Хомякова замкнула тройку призёров на 400-метровой дистанции», – говорится в сообщении.Среди юниоров на стометровке вторым финишировал Иван Афонин. В метании молота серебряной медали удостоилась Алисия Наумова. В метании диска на третью ступень пьедестала поднялся Степан Рухов. На стометровке среди юниорок третьей финишную черту пересекла София Миронова. На дистанции 400 м бронзу завоевал Кирилл Лютов. Ещё одна бронза – на счету Тимофея Шилова в тройном прыжке.
Первенство проходило с 18 по 22 июля на стадионе «Десна» в Брянске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 70 регионов страны.
Турнир проводили в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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