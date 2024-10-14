Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть медалей на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на личном чемпионате России по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль выиграл представитель Подмосковья Артур Печенкин в тандеме с москвичом Александром Зинченко. Кроме того, Печенкин завоевал серебряную медаль в одиночном разряде», — говорится в сообщении.Серебряные медали чемпионата выиграли также подмосковные спортсмены Александр Григоренко и Глеб Степаков в мужском парном разряде и Глеб Степаков в смешанном парном разряде в дуэте с башкирской спортсменкой Алиной Давлетовой.
Бронзовые награды в копилку подмосковной сборной принесли Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в тандеме с представительницей Москвы Марией Суховой.
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