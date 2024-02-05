Подмосковные баскетболисты смогли досрочно выйти в плей-офф чемпионата России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
БК «Химки» досрочно вышел в плей-офф Суперлиги по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда является лидером чемпионата с первых игр сезона. Баскетболисты клуба «Химки» одержали 21 из 23 побед.
Лучшим игроком января в подмосковной команде признан Федор Ключников.
Стоит отметить, что 11 февраля БК «Химки» проведет на домашнем паркете матч с БК «Новосибирск» , а 14 февраля — БК «Барнаул». Начало игр в 19:00.
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«Игры плей-офф начнутся в апреле 2024 года, в которых примут участие 8 лучших команд по итогам регулярного сезона. Отметим, что в последнем туре против БК «Русичи» из Курска баскетбольный клуб «Химки» одержал уверенную победу со счетом 100:60, установив рекорд Суперлиги по передачам — 35», — подчеркнули в пресс-службе министерства.
Стоит отметить, что 11 февраля БК «Химки» проведет на домашнем паркете матч с БК «Новосибирск» , а 14 февраля — БК «Барнаул». Начало игр в 19:00.
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Мира Полтева