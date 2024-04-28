Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Женская сборная России одержала победу на чемпионаты Европы по боксу

Женская сборная России одержала победу на чемпионаты Европы по боксу

28 апреля 2024, 00:37
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Женская сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу в Белграде, передает Lenta.ru.
На турнире национальная команда выиграла три поединка. Юлия Чумгалакова завоевала золотые медали в весе до 48 кг, Дарима Сандакова я – в весе до 70 кг, Елена Гапешина я – в весе до 81 кг. Семь россиянок также завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Чумгалаковой был выключен гимн России. Болельщики на трибунах допевали гимн без музыки.



Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля, когда завершатся соревнования среди женщин. Россияне выступают на этом турнире под национальным флагом и в сопровождении гимна.

Читайте также:

Стало известно об отношении французской армии к России

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх

Покинувшие РФ Бида и Лоханов хотят выступать за сборную США на ОИ
#бокс
#россия
#соревнования
#медали
#олимпиада
Щёлковский спортсмен Илясов выиграл этап Кубка мира по шашкам-64
27 апреля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник школы олимпийского резерва из Щёлкова Иван Илясов выиграл первый этап Кубка мира по шашкам-64. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подмосковный спортсмен победил 12 международных гроссмейстеров и уверенно финишировал на первом месте. Результата такого уровня на Кубке мира по русским шашкам среди мужчин представители Московской области ранее не добивались, отметили в министерстве.
«Это достижение подняло престиж российских шашек на международном уровне и вдохновило молодых спортсменов на достижение новых высот. Горжусь таким выдающимся спортсменом! Поздравляю Ивана и его тренера Сергея Парфёнова с победой мирового масштаба», – сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
Этап Кубка мира проходил в турецком Кемере. В турнире участвовали 52 спортсмена из России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Болгарии и Эфиопии.

Читайте также:

Кубок Каменского собрал в Воскресенске шесть команд юных хоккеистов

Подмосковные пловчихи завоевали десять медалей первенства России

В Волоколамске устроили семейный спортивный турнир
#спорт
#минспорт мо
#шашки
#кубок мира
#спортсмены
#щёлково
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кубок Каменского собрал в Воскресенске шесть команд юных хоккеистов
27 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Шесть команд начали борьбу за награды хоккейного турнира на Кубок Каменского, который открылся в Воскресенске. В турнире участвуют восьмилетние спортсмены, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Борьбу за трофей ведут команды «Химик» (Воскресенск), «Витязь» (Подольск), «Кристалл» (Электросталь), «Атлант» (Мытищи), «Балашиха» и «Хоккейная академия Фетисова» (Домодедово)», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на торжественной церемонии открытии турнира ребят приветствовали олимпийский чемпион Александр Черных и начальник управления по физической культуре и работе с молодёжью администрации Воскресенска Михаил Бахтов.

Читайте также:

Подмосковные пловчихи завоевали десять медалей первенства России

В Волоколамске устроили семейный спортивный турнир

Капремонт бассейна в посёлке Селятино планируют завершить раньше срока
#спорт
#хоккей
#воскресенск
#дети
#турнир
#соревнования
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные пловчихи завоевали десять медалей первенства России
27 апреля 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь серебряных и две бронзовые медали выиграли спортсменки из Московской области на первенстве России по плаванию среди юношей и девушек, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«По три медали в копилку подмосковной сборной принесли Виктория Миронова и Виктория Таранникова. Виктория Таранникова стала второй в заплывах брассом на 50, 100 и 200 метров, а Виктория Морозова добилась тех же результатов в заплывах в стиле баттерфляй на 50, 100 и 200 метров», — говорится в сообщении.
Две медали на турнире выиграла Евангелина Шейнина. Серебряную медаль ей принёс заплыв на 50 метров на спине, а в заплыве на 100 метров на спине она заняла третье место.

Бронзовую медаль завоевала также представительница Подмосковья Елизавета Шаталова в заплыве баттерфляем на 50 метров.

А ещё одно серебро девушки добыли в команде — по итогам эстафеты 4 по 100 метров комплексным плаванием.

Соревнования проводились в Краснодаре с 22 по 26 апреля.

Читайте также:

В Волоколамске устроили семейный спортивный турнир

ГК «Чеховские медведи» стал полуфиналистом чемпионата России

Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по прыжкам в воду
#спорт
#плавание
#первенство
#минспорта мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волоколамске устроили семейный спортивный турнир
27 апреля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Праздник-турнир «Папа, мама, я — спортивная семья» провели во дворце спорта «Лама» в Волоколамске, мероприятие было приурочено к общеобластной акции «День добрых дел», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в соревнованиях приняли волоколамские школьники, их родители и учителя. Разбившись на команды, они проходили испытания на скорость, ловкость, внимание и силу.
«Такие мероприятия не только сближают родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают к здоровому образу жизни», — отметила временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
По итогам турнира первое место заняла команда «Здоровый дух», представляющая школу №3. Второе место досталось команде «Олимп» из школы №2, а третью ступень пьедестала заняла команда «Осташевцы» из Осташевской школы.

Читайте также:

Капремонт бассейна в посёлке Селятино планируют завершить раньше срока

Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиге по шахматам

ГК «Чеховские медведи» стал полуфиналистом чемпионата России
#волоколамск
#спорт
#школьники
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт бассейна в посёлке Селятино планируют завершить раньше срока
27 апреля 2024, 14:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Капремонт бассейна в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа, могут досрочно, к сентябрю. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонта, а также пообщался со строителями, тренерами и местными жителями.
«Бассейн востребован в каждом городе. Строители нам сказали, что постараются сдать его досрочно. По контракту срок завершения капремонта в декабре, но они уже к сентябрю закончить работы полностью – чтобы функционировала вентиляция, была правильная температура воды, действовало табло. Нам очень важно, чтобы спорт и здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Бассейн входит в структуру спортивного комбината «Строитель» им. Владимира Мышкина, построенного в 1981 году. Там занимаются футболисты, хоккеисты, фигуристы, гимнасты, пловцы и около 350 участников «Активного долголетия», в основном бесплатно. К чемпионату мира 2018 года в спорткомплексе обновили футбольный стадион, а в 2019-м ввели ледовую арену. Жители также просили модернизировать корпус с бассейном и спортивными залами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объект закрыли на капремонт в марте прошлого года. Сдать его изначально должны были в декабре 2024-го, но теперь завершить масштабные работы планируют на три месяца раньше.

Работы выполнены на треть, и в ближайшее время на объекте планируют увеличить число рабочих. В здании бассейна обновят фасад, окна, двери, инженерные сети, внутреннюю отделку, заменят всё оборудование.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Бассейн в Селятине был построен более 40 лет назад, а последний ремонт проходил в 2012 году. С тех пор техническая база устарела, нужно было приводить объект к современным стандартам. Территория нашего спорткомплекса занимает 6,5 га. У нас здесь поле с натуральным покрытием, во время чемпионата мира на нём тренировалась сборная Туниса. Есть искусственное поле, а также ледовая арена и площадка для городков, которые очень популярны в округе», – сказал директор спорткомбината «Строитель» Эдуард Гуков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время капремонта спортсмены занимаются в других спортивных учреждениях округа – в Апрелевке, посёлке Калининец и деревне Софьино.

«Я инструктор-методист Центральной спортшколы №1. У меня трое детей, старший сын занимается плаванием и сейчас ездит в Софьино. Бассейн там замечательный, но добираться не очень удобно. Поэтому как манну небесную ждём открытия объекта в Селятине. А старшая дочка у меня занимается фигурным катанием в «Строителе», так что скоро будем ездить сюда на тренировки всей семьёй», – поделилась местная жительница Евгения Тарасенко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего в Наро-Фоминском округе более 300 спортивных сооружений. Там развивают около 50 видов спорта.
«В 2019 году у нас в посёлке построили ледовый дворец, и хоккей стал стремительно развиваться. В нашей детской спортивной школе занимаются порядка 300 ребят. Пять команд участвуют в первенстве Московской области, одна из них заняла второе место, а в турнире «Золотая шайба» – третье. Ещё четыре команды играют в Ночной хоккейной лиге. Наша гордость – женский коллектив «Армата», который тренируется в ледовом дворце. Это единственная любительская команда, участвующая во всероссийских чемпионатах. В этом году она завоевала бронзовые награды», – рассказал президент Федерации хоккея Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2022-2023 годах в Наро-Фоминске отремонтировали спорткомплекс «Трудовые резервы», а в Апрелевке построили ледовый дворец. В следующем году в каждом из этих городов оборудуют универсальные спортивные площадки. В 2027-м планируют провести капремонт Центральной спортшколы №1, которая действует с 1966 года. Сейчас в ней занимаются более 2,7 тыс. человек.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»

Губернатор Воробьёв рассказал о цифровизации в Подмосковье
#наро-фоминск
#спорт
#бассейн
#спорткомплекс
#капремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ГК «Чеховские медведи» стал полуфиналистом чемпионата России
26 апреля 2024, 19:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В ответном матче четвертьфинала плей-офф «медведи» одержал вторую победу подряд над челябинским клубом «Динамо-Сунгуль». Встреча прошла в Чехове и завершилась со счётом 34:27. Самым результативным игроком у победителей стал капитан команды Кирилл Котов, забивший пять мячей», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В полуфинале подмосковные гандболисты поборются за выход в финал с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч пройдёт в северной столице, ответный – в Чехове. Игры запланированы на начало мая.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Читайте также:

Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по прыжкам в воду

Подмосковные теннисисты выиграли «бронзу» первенства России

Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян
#спорт
#гандбол
#чемпионат россии
#чехов
#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по прыжкам в воду
26 апреля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России среди юниоров и юниорок по прыжкам в воду проходит с 22 по 28 апреля 2024 года в Калуге.

«Илья Надеев принес региональной сборной две медали: награду высшей пробы в прыжках с трамплина 1 м среди юниоров 14-15 лет и «бронзу» в прыжке с вышки 5, 7,5 и 10 м в своей возрастной группе. Серебро в прыжках с трамплина 1 м среди спортсменов 16-18 лет выиграли Владислав Качанов и Виктория Казанцева. Также второе место занял Владислав Качанов в прыжках с трамплина 3 метра», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что по итогам в копилке сборной Подмосковья золотая, три серебряные и бронзовая медали.

Читайте также:

Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян

Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»

«Спарта энд К-2» из Видного поборется за бронзу баскетбольной Суперлиги
#медали
#первенство
#серебро
#плавание
#подмосковье
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные теннисисты выиграли «бронзу» первенства России
26 апреля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья завоевала «бронзу» первенства России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 22 апреля в Чебоксарах проводится Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.

«На первенстве России разыгрываются медали в командных соревнованиях, а также в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Сборная девушек Московской области по итогам командных соревнований заняла третье место на пьедестале почета», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в турнире принимает участие 16 сборных, а также я 64 юноши и 64 девушки в личных зачетах.

Кроме этого, ​29 апреля пройдет заключительных день соревнований, где будут объявлены победители последних матчей.

Читайте также:

Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян

На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта

В каширском фестивале ГТО приняли участие около 120 школьников
#медали
#первенство
#победители
#фехтование
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян
26 апреля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс шпажист Богдан Новак из Звенигорода, выступавший в кадетской возрастной группе до 18 лет. Он стал лучшим из более чем 200 спортсменов его категории. В борьбе за золото он одержал победу над москвичом Никитой Гориным», — говорится в сообщении.
Ещё одну высшую награду завоевала Виктория Раменскова из Бронниц в категории «шпажистки 2009-2011 гг. рождения». В финале она одолела Таисию Цыплакову из Новосибирской области.

Серебряную медаль выиграл Егор Смирнов в категории «шпажисты 2009-2011 гг. рождения». И в этой же категории на третью ступень пьедестала сумел подняться ещё один член подмосковной команды — Аркадий Кардава.

Соревнования проводились в Москве с 19 по 26 апреля.

Читайте также:

На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта

Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиге по шахматам

Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»
#фехтование
#спорт
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф