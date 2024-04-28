Женская сборная России одержала победу на чемпионаты Европы по боксу

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Женская сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу в Белграде, передает Lenta.ru.
На турнире национальная команда выиграла три поединка. Юлия Чумгалакова завоевала золотые медали в весе до 48 кг, Дарима Сандакова я – в весе до 70 кг, Елена Гапешина я – в весе до 81 кг. Семь россиянок также завоевали серебряные медали.
Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Чумгалаковой был выключен гимн России. Болельщики на трибунах допевали гимн без музыки.
Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля, когда завершатся соревнования среди женщин. Россияне выступают на этом турнире под национальным флагом и в сопровождении гимна.
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Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Чумгалаковой был выключен гимн России. Болельщики на трибунах допевали гимн без музыки.
Чемпионат Европы по боксу продлится в Белграде до 28 апреля, когда завершатся соревнования среди женщин. Россияне выступают на этом турнире под национальным флагом и в сопровождении гимна.
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Александр Климов