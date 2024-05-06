Подмосковные баскетболистки выиграли бронзу Суперлиги

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Спарта энд К-2» стала бронзовым призером Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В играх за третье место видновские баскетболистки обыграли ЖБК «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.
Стоит отметить, что центровая ЖБК «Спарта энд К-2» Карина Комарова вошла в символическую пятерку сезона.
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«Впервые в истории выступлений молодежной команды из Видного в женской Суперлиге «Спарта энд К-2» поднимается на пьедестал. Воспитанницы подмосковного клуба во главе с Павлом Рылло и Евгенией Никоновой обыграли уральский клуб в третьей решающей битве серии со счетом 64:58. Самым результативным игроком подмосковной команды стала центровая Алина Баженова. На её счету 21 очко и 8 подборов», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что центровая ЖБК «Спарта энд К-2» Карина Комарова вошла в символическую пятерку сезона.
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Мира Полтева