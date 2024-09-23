Спортсменки из Подмосковья завоевали серебро на чемпионате России по летнему биатлону

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Уже несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с Федерацией бокса России. Серпухов – одно из приоритетных туристических направлений. В прошлом году его посетили более 1 млн человек. «БОКСЗАБЕГ» – уникальный формат мероприятий. Он объединяет несколько важных аспектов – культурно-массовый, туристический и спортивный», – отметил первый замминистра культуры и спорта Московской области Алексей Шимко.Федерация бокса России – один из организаторов забега. Спортивные события под общим названием БОКСЗАБЕГ проводятся во многих городах страны, но такой масштабный праздник в Серпухове проходил впервые.
«Это успешный проект, который помогает популяризировать здоровый образ жизни. Сегодня в забеге приняли участие более 5 тыс. человек в возрасте от 5 до 100 лет. В этом сезоне пройдут ещё два – три забега, а в следующем планируем провести 50», – рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.В рамках БОКСЗАБЕГА состоялась большая культурно-развлекательная программа. Посетители играли в пляжный волейбол, футбол. Работала детская площадка и зона для игры в лазертаг. Взрослые могли сдать нормативы ГТО, попробовать свои силы на скалодроме, в настольном теннисе.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
«Фестиваль в этом году собрал около 500 участников, включая 400 кикбоксёров и свыше 80 боксёров. С утра на татами и ринге проводились спарринги молодых участников, а после обеда начались бои боксёров», — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе фестиваля были проведены три гала-боя по боксу и кикбоксингу, их участниками стали сильнейшие спортсмены России и члены национальной сборной.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
«Во вторник, 24 сентября, состоится занятие по скандинавской ходьбе. В среду, 25 сентября, в три часа дня в парке стартует спортивная эстафета. На 26 сентября запланировано ещё одно занятие по скандинавской ходьбе, а 28 сентября в 14:00 состоится беседа «Наши бабушки и дедушки», — говорится в сообщении.В руководстве парка отметили, что тренировки на свежем воздухе приносят участникам массу позитивных эмоций, а также новые знакомства и заряд бодрости.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Мы с удовольствием поддержали данное мероприятие и провели разминку перед началом игр. Рады были стать частью футбольного праздника и получить благодарность от организаторов. Нас с проектом связывает ещё и то, что футбольная мама Надежда Чёрная организует этот проект в Брянске, а у нас в молодежной команде играет её дочь Анастасия Чёрная», — сообщили в пресс-службе клуба «Заречье-Одинцово».
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов