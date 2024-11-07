В Химках проходит Всероссийский турнир по фехтованию

Двенадцать саблистов из разных регионов России участвуют в первом Всероссийском турнире по фехтованию для юношей и девушек до пятнадцати лет, на призы двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян. Соревнования проходят в Химках, Министерство физической культуры и спорта Московской области.