В Химках проходит Всероссийский турнир по фехтованию

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Двенадцать саблистов из разных регионов России участвуют в первом Всероссийском турнире по фехтованию для юношей и девушек до пятнадцати лет, на призы двукратной олимпийской чемпионкой Яной Егорян. Соревнования проходят в Химках, Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы очень рады, что первый всероссийский турнир Яны Егорян проходит в Подмосковье. Он собрал свыше 250 спортсменов. Мы планируем его расширять, каждый год будем делать эти соревнования ещё более масштабными, более статусными. Считаю, что на сегодняшний день в России это лучшие детские соревнования по фехтованию на саблях. Спасибо всем, кто приехал», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
«Соревнования организованы для популяризации фехтования, потому что всё-таки олимпийских чемпионов знают. К нам приехали спортсмены из самых разных уголков нашей страны. Все они активно выступают, показывают свое мастерство. Хочется отметить, что уровень соревнований очень высокий», — рассказала российская фехтовальщица Яна Егорян.
На открытии турнира присутствовали известные спортсмены, такие как олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва, олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, серебряный призёр Олимпиады Александр Красных и другие.
С 5 по 7 ноября в баскетбольном центре «Химки» проходит первый этап гран-при «Россия, Дружба, Фехтование». По его результатам определят восемь лучших саблистов и саблисток в возрасте до 15 лет со всех уголков России.
Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова