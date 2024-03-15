Подмосковный дуэт фигуристов завоевал серебряную медаль Кубка Федерации

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, представляющие Московскую область, заняли второе место в танцах на льду в рамках всероссийского Кубка Федерации по фигурному катанию на коньках, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Пара Коломенская/Фролов набрала 176,75 очков. Этот результат обеспечил спортсменам второе место. Золотую медаль в танцах на льду получил столичный дуэт Анны Щербаковой и Егора Гончарова, а третье место заняли Милана Кузьмина и Дмитрий Студенкин, также представляющие Москву», — отмечается в сообщении.Кубок Федерации по фигурному катанию проводился в Сочи в период с 12 по 15 марта. Соревнования были организованы в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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