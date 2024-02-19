В авиамодельном чемпионате ЦФО победила команда из Орехово-Зуева

Фото: Ольга Сычёва
Чемпионат Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе зальных моделей состоялся во дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, в разделе кордовых моделей победила местная команда, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.
На соревновании были представлены два вида моделей: кордовые и резиномоторные. Судьи рассматривали не только саму модель, но и чертежи к ней, а также оценивали дальность полёта. По нормативу, модель должна находиться в воздухе около 20 минут.
Всего участниками чемпионата стали 30 команд. Помимо Подмосковья, на состязании были представлены Москва, Пермский край и Санкт-Петербург.
Читайте также:
Юные хоккеисты из Королёва завоевали Кубок Патриарха
Команда Подмосковья стала призёром Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
В женском чемпионате Европы по боксу примут участие пять спортсменок из Подмосковья
«В результате состязаний, как и прошлом году, победителем чемпионата по кордовым моделям стала команда из Орехово-Зуева», — сообщает корреспондент.
Читайте также:
Юные хоккеисты из Королёва завоевали Кубок Патриарха
Команда Подмосковья стала призёром Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
В женском чемпионате Европы по боксу примут участие пять спортсменок из Подмосковья
Лев Каштанов