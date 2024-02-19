Юные хоккеисты из Королёва завоевали Кубок Патриарха

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва «Королёв» одержала победу в соревнованиях на Кубок Патриарха среди детей по русскому хоккею, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На групповом этапе хоккеисты из Королёва не потерпели ни одного поражения, что обеспечило им выход в финал. В матче за первое место они встретились с командой клуба «Родина» из Кирова. Счёт открыли кировчане, однако потом подмосковные спортсмены с лихвой наверстали упущенное. Матч завершился со счётом 6:1 в пользу хоккеистов из Королёва», — говорится в сообщении.Матчи на XIV Кубок Патриарха среди детских команд по русскому хоккею проводились в Москве с 14по 16 февраля на ГУМ-катке.
Читайте также:
Команда Подмосковья стала призёром Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта
В женском чемпионате Европы по боксу примут участие пять спортсменок из Подмосковья
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Лев Каштанов