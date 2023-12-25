Подмосковные боксёры в составе сборной России выиграли в международной матчевой встрече

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные боксёры помогли сборной России одержать победу в международной матчевой встрече. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Смоленске 22 декабря прошел турнир по боксу, посвященный 116-летию города.
В соревнованиях приняли участие 14 боксёров из России и республики Беларусь. По итогам поединков сборная России обошла представителей дружественной страны.
Виталий Бойцов из Балашихи стал победителем в весовой категории до 57 килограмм, Сергей Оганисян из городского округа Люберцы в весе до 80 килограммов, а в категории до 92 килограммов обладателем золота стал Егор Плоцын из Жуковки.
Стоит отметить, что подмосковные боксеры принесли российской сборной три победы из четырех завоеванных.Кроме этого, соревнования были направлены также на развитие дружественных отношений между Россией и Белоруссией.
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В соревнованиях приняли участие 14 боксёров из России и республики Беларусь. По итогам поединков сборная России обошла представителей дружественной страны.
Стоит отметить, что подмосковные боксеры принесли российской сборной три победы из четырех завоеванных.Кроме этого, соревнования были направлены также на развитие дружественных отношений между Россией и Белоруссией.
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Мира Полтева