Подмосковные боксёры впервые выиграли командный турнир «Кубок Победы»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Боксёры из Подмосковья стали победителями III всероссийского командного турнира «Кубок Победы». Они выступили в составе команды ЦФО «Тула». Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, представители региона впервые заняли на этом турнире высшую ступень пьедестала.
В составе команды выступали три подмосковных спортсмена – Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории до 58 кг, Борис Шикунов из Подольск в категории до 65 кг и Святослав Тетерин из Люберец в весе свыше 86 кг.
Суперфинал масштабного командного турнира по боксу стал частью спортивной программы Петербургского международного экономического форума.
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