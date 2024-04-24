Подмосковные борцы заняли два первых командных места на чемпионате России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Сборная Подмосковья заняла два первых командных места на чемпионате России по восточному боевому единоборству. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю проходил с 17 по 22 апреля в Лобне.
В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из 27 регионов страны.
Стоит отметить, что тренер сборной Московской области Андрей Поляков получил премию «Тренер года» в дисциплине сито-рю.
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В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из 27 регионов страны.
«В рамках чемпионата страны представители Московской области завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первенстве России в копилке сборной Подмосковья насчиталось 12 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая награда. Кроме этого, Ксения Астахова и Максим Друсинов были признаны лучшими спортсменами года», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что тренер сборной Московской области Андрей Поляков получил премию «Тренер года» в дисциплине сито-рю.
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Мира Полтева