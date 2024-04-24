«Спарта энд К-2» из Видного поборется за бронзу баскетбольной Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женский баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К-2» сыграет за третье место в Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Во вторник подмосковная команда уступила соперницам из столичной «Руны» в полуфинальной серии со счётом 1:2. Заключительная игра проходила на площадке соперника и завершилась проигрышем гостей – 62:76. При этом ЖБК «Спарта энд К-2» выступа в усечённом составе – одна из лидеров клуба Софья Люлина пропустила матч из-за болезни.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Теперь видновчанки поборются за третье место с «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга. Первый матч серии пройдёт на выезде 27 апреля, ответный поединок – 1 мая в Видном.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Фото: пресс-служба Минспорта МО
Теперь видновчанки поборются за третье место с «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга. Первый матч серии пройдёт на выезде 27 апреля, ответный поединок – 1 мая в Видном.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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Лора Луганская