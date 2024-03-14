В шахматном турнире в Подмосковье примут участие спортсмены из четырёх стран

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Международный шахматный турнир состоится в Московской областной гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе с 15 по 20 марта, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Соревнования на открытый Кубок с нормой международного мастера будут проходить в новом корпусе гимназии. Участие в турнире примут десять шахматистов, представляющих Россию, Казахстан, Белоруссию и Молдавию», — отмечается в сообщении.Целью соревнования является пропаганда шахмат, а также укрепление дружбы между шахматистами разных стран.
Ранее сообщалось, что президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сыграл шахматную партию с космонавтом на борту МКС. Матч прошёл в Центре управления полётами в Королёве.
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