Подмосковные борцы завоевали три медали международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль завоевал представитель Подмосковья Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов. В финальной схватке он одержал победу над спортсменом из Киргизии Нурболотом Бердикуловым», — говорится в сообщении.Серебряную медаль получил подмосковный борец Данил Григорьев в категории «до 72 килограммов». В финале он уступил Илье Валевскому из Беларуси. А бронзовую награду в копилку подмосковной команды положил Билал Берсанукаев в категории «до 67 килограммов».
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