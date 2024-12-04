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Подмосковные борцы завоевали три медали международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.


«Золотую медаль завоевал представитель Подмосковья Алибек Амиров, выступавший в весовой категории до 55 килограммов. В финальной схватке он одержал победу над спортсменом из Киргизии Нурболотом Бердикуловым», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль получил подмосковный борец Данил Григорьев в категории «до 72 килограммов». В финале он уступил Илье Валевскому из Беларуси. А бронзовую награду в копилку подмосковной команды положил Билал Берсанукаев в категории «до 67 килограммов».

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#турнир
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#московская область
#подмосковье
Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова на спаррингах
Боец ММА Хизриев: Хабиб разрешал спарринговать только в боксерских перчатках
04 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/FOTOKITA

Боец ММА Тимур Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова, которые тот давал ему для спаррингов. К примеру, по его словам, российский чемпион не разрешал ему драться в перчатках для ММА, давая только боксерские.
«Когда я был на сборе в Дубае, Хабиб не пускал на спарринги в маленьких перчатках. Говорил, что нужно работать и бороться в боксерских, чтобы было тяжелее. Он говорил, что, когда перейду на ММАшные, будет легче», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Хизриев отметил, что пытался уговорить Нурмагомедова разрешить ему драться в кентусах, но тот был непреклонен. Два спарринга против него выходили бойцы в боксерских перчатках, а на третий, для большей сложности, выходил боец в перчатках для ММА.
«Когда прилетел домой на заключительные спарринги и делал их в перчатках ММА, было намного легче. Хабиб сказал: «Я же говорил». Он видит тонкие моменты и дает сильные подсказки, когда секундирует», — рассказал боец.
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#спорт
#турнир
#бокс
#борьба
#чемпионат
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Чемпион мира Александр Поветкин посетит боксёрский турнир в Кашире
04 декабря 2024, 17:21

Александр Поветкин (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Турнир, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы, состоится 7 декабря в доме культуры имени Ленина, в числе звёздных гостей турнир посетит чемпион мира и Европы по боксу, победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«На турнире состоятся бои профессиональных боксёров из России и Беларуси, также запланировано выступление артистов и автограф-сессия. Турнир будет проводиться в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гостями турнира также станут шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Вячеслав Василевский, шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Вячеслав Василевский, многократный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой и другие.

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#кашира
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Юные шахматисты из Каширы стали призерами чемпионата области по блицу
04 декабря 2024, 15:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Команда секции «Шахматы» спортивной школы «Кашира» заняла второе место на детском первенстве Московской области по блицу в категории до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В состав каширской команды вошли: София Романова, Рамин Сидик, Мария Конотоп, Илья Кренев, Даниил Щенников, Антон Геращенко, Илья Цыганков и Владислав Скоромников. Церемонию награждения провели заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Московской области Шамиль Мансуров и судья турнира Гулям Иномов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Детское первенство проходило в рамках общеобластного чемпионата по шахматному блицу. Участие во взрослом чемпионате приняли 13 команд. Отмечается также, что детское первенство было разделено на пять категорий: для участников до девяти лет, до одиннадцати лет, до 13 лет, до 15 лет и до 17 лет.

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#спорт
#шахматы
#медаль
#турнир
#подростки
#дети
#чемпионат
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Горнолыжник Ефимов из Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка России
04 декабря 2024, 14:34

Семён Ефимов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую медаль на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту завоевал спортсмен из Московской области Семён Ефимов, он стал лучшим в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представитель Московской области Семён Ефимов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам двух спусков в слаломе среди мужчин. Серебро в этой дисциплине завоевал горнолыжник из Санкт-Петербурга, а бронза досталась спортсмену из Челябинской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту проводились соревнования по слалому и слалому-гиганту. Местом проведения стал горд Кировск Мурманской области. Участие в турнире приняли свыше 140 спортсменов из 20 российских регионов.

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#московская область
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Подмосковная кёрлингистка Мищенко взяла серебро международных соревнований
04 декабря 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Мищенко из Московской области завоевала серебряную медаль международных соревнований по кёрлингу. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта региона.
«Мищенко заняла второе место в турнире женских команд в составе сборной «Россия-2». Партнёрами подмосковной спортсменки стали Валерия Денисенко, Анастасия Косогор, Мария Марченкова и Алина Фахуртдинова. Соревнования выиграла пятёрка «Россия-1». На третьем месте – коллектив «Россия-4», – отметили в ведомстве.
Международные соревнования по кёрлингу среди женских команд проходили в Муроме. В них участвовали 12 команд из Москвы, Белоруссии, Турции, Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурома, а также сборные России.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#соревнования
#подмосковье
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8 тыс. единоборцев станут участниками межрегионального турнира в Люберцах
04 декабря 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из 25 городов примут участие в межрегиональном турнире по единоборствам «Герои Отечества» в Люберцах 8 декабря. Связь между площадками соревнований организуют в формате телемоста, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Всего на турнире по всей России выступят около 8 тыс. единоборцев в возрасте от 8 до 21 года.
Соревнования «Герои Отечества» посвящены участникам спецоперации, они состоятся в канун Дня Героев Отечества. Турнир проходит в Московской области второй год подряд.
«На турнире пройдут соревнования по 15 видам единоборств: тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному и армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, каратэ, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратиону и самбо. Участниками станут 8 тыс. спортсменов. На главной площадке турнира, во Дворце спорта «Триумф», пройдут соревнования по рукопашному и армейскому рукопашному бою, выступления и мастер-классы спортсменов и ветеранов боевых действий», – говорится в сообщении.
Помимо этого, будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, выставка инженерно-сапёрного вооружения.

Ведущим на главной площадке турнира будет заслуженный артист России Сергей Маховиков. Ожидается также выступление российской певицы Татьяны Куртуковой.

Соревнования состоятся по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, 4, Дворец спорта «Триумф» 8 декабря. Начало – в 9:00. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#турнир
#люберцы
#нацпроекты
#подмосковье
#московская область
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Раскрыта сумма, которую получил «Спартак» при обмене хоккеиста Принса
«Спартак» заработал 5 млн рублей при обмене хоккеиста Принса в «Адмирал»
03 декабря 2024, 22:19

Фото: iStock/vchal

Стала известна сумма, которую заработал ХК «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса. Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего в «Адмирал».
Как отмечается, в сезоне-2024/25 Принс отыграл 13 матчей на регулярном чемпионата FONBET КХЛ и набрал 7 очков при показателе полезности « 3». Всего за команду «Спартака» американец сыграл в КХЛ 126 матчей с 73 очками.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист». Двусторонний контракт заключили с 2 декабря по 31 мая 2025 года.

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#контракт
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Стало известно, когда российский боец Пуляев дебютирует в UFC
Шлеменко: дебют Андрея Пуляева в UFC должен состояться в начале 2025 года
03 декабря 2024, 22:11

Фото: iStock/Artur Didyk

Дебют российского бойца Андрея Пуляева, представляющего школу «Шторм», в UFC должен состояться в начале 2025 года. Об этом сообщил бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. По его словам, сейчас российскому бойцу оформляют визу как участнику промоушена, после чего сразу начнут им заниматься.
«Скорее всего, дебют Андрея состоится в начале 2025 года. По сопернику пока сложно сказать, сейчас в UFC занимаются оформлением рабочей визы. Раньше у Андрея была виза на несколько месяцев, и она позволила ему выступить в Претендентской серии Даны Уайта. Теперь ему оформляют визу уже как бойцу промоушена. UFC – профессиональная организация, и думаю, как они сделают Андрею визу, так и сразу начнут его прокачивать», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Стоит напомнить, 27-летний Андрей Пуляев добился контракта с UFC благодаря бою с Лиамом Андерсоном, которым оказался впечатлен руководитель спортивной организации Дана Уайт.

Ранее Шлеменко заявил, что либералы хотят запретить единоборства, чтобы люди были слабаками и ими было проще управлять. Таким образом он прокомментировал тенденцию, когда о бойцах ММА чаще всего пишут негативные новости, не освещая позитивных событий, связанных с ними.

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Названо условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Булатов: «Спартак» сможет бороться за чемпионство, если поймает кураж
03 декабря 2024, 22:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов заявил, что «красно-белые» смогут бороться за чемпионство, если поймают кураж и уверенность в себе. По его мнению, тренерам команды важно во время зимней паузы подготовить команду к играм в той форме, которая была у них на матче с «Краснодаром».
«Конечно, зимняя пауза вносит коррективы. Тут задача тренерского штаба подвести команду к матчам в той форме, которая была с «Краснодаром». Но все реально. Если красно-белые поймают кураж и уверенность, то вполне реально побороться за чемпионство», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Булатов считает, что залогом разгромного успеха «Спартака» в матче с «Краснодаром» стало то, что ни один футболист не выпал из игры. В таких встречах, по его словам, любая ошибка легко может обернуться полным провалом, а их у «красно-белых» не было.

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