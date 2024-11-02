Спортсменка из Московской области выиграла Всероссийские соревнования по шорт-треку

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсменка Фаиля Аймалетдинова из Московской области стала победительницей Всероссийских соревнований по шорт-треку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница Подмосковья Фаиля Аймалетдинова
стала лучшей на дистанции 1500 метров среди юниорок, опередив соперниц из Свердловской области и Санкт-Петербурга. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Приморского и Краснодарского краёв, а также из Московской, Калининградской, Нижегородской, Ярославской и других областей.
Юниоры в возрасте 18-19 лет соревновались на дистанциях 1500, 1000 и 500 метров. Эти старты стали отборочными для Российско-Китайских игр, которые пройдут в январе в Южно-Сахалинске. В состав сборной России войдут 20 лучших спортсменов. Всероссийские соревнования по шорт-треку «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» проходили с 31 октября по 3 ноября 2024 года в Рыбинске (Ярославская область). Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Читайте также:
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Дайана Хусинова