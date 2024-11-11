Подмосковные борцы завоевали золото международного турнира «Сила традиций»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Высшую награду пятых международных соревнований по греко-римской борьбе «Сила традиций» завоевали восемь спортсменов из Московской области, выступавшие в составе сборной Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В уникальном борцовском турнире в формате «команда против команды» приняли участие двенадцать сборных: Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии и восемь команд федеральных округов России. В финал соревнований по общему числу побед вышли сборные ЦФО и ЮФО, в итога победу со счётом 9:2 одержали спортсмены Центрального округа», — говорится в сообщении.Отмечается, за команду ЦФО выступали 11 спортсменов, из них восемь — представители Подмосковья: Артур Габеев, Максим Головенчиц, Вадим Драгушан, Матвей Головенчиц, Каймараз Арбаханов, Самир Арипов, Гиорги Носелидзе и Арунат Байрамов.
Турнир проходил в Омске 8-9 ноября.
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