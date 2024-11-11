Подмосковные спортсменки выиграли семь медалей на чемпионате России по боксу среди женщин

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
На чемпионате России по боксу среди женщин представительницы Московской области завоевали пять золотых и две серебряные медали, став лидерами по количеству золотых наград, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По итогам чемпионата в женскую сборную России вошли 10 спортсменок из Московской области: Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Любовь Макеева, Елена Бабичева, Дарима Сандакова, Ангелина Витова, Кристина Ткачёва, а также Дарья Калачёва из Серпухова, Полина Спирина из Домодедова и Дарья Панова из Электростали.
Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 1 по 10 ноября в Серпухове. В соревнованиях участвовали 172 спортсменки из 50 регионов России.
Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 1 по 10 ноября в Серпухове. В соревнованиях участвовали 172 спортсменки из 50 регионов России.
Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова