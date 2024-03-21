В Подмосковье пройдет отборочный этап чемпионата «Чудо-шашки» среди школьников

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
За выход в финал всероссийского турнира «Чудо-шашки» сразятся 30 школьных команд Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочные соревнования пройдут 31 марта в спортивном комплексе «Подмосковье» городского округ Щёлково.
Кроме этого, заявку на соревнования дали свыше 513 школьных команд из 57 регионов Московской области.
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«Победитель регионального этапа будет представлять Московскую область на всероссийском финале, проведение которого запланировано на конец мая и начало июня. Каждый из педагогов 30 команд-участниц регионального отбора получит в качестве приза от президента Федерации шашек России Анатолия Никитина бесплатное обучение на получение квалификации инструктора по шашкам. Это позволит учителям открыть кружок дополнительного образования, чтобы популяризировать данный вид спорта в своем городе», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева