Свищев удивился почтению памяти жертв в «Крокусе» перед матчем Франция — Чили

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказал удивление решением почтить память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» минутой молчания перед товарищеским матчем Франция — Чили.
При этом, он выразил благодарность такому решению.
Отмечается, что об этом ранее объявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
Он подчеркнул, что эта ситуация иллюстрирует, что несмотря на политические заявления лидеров западных стран, люди мыслят по-другому.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС шокирован и потрясён сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что союз осуждает любые подобные нападения на мирное население.
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Отмечается, что об этом ранее объявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
«Удивлён этой инициативой Федерации футбола Франции, но очень им благодарен. Это важнейший поступок. И это при том, что президент Франции последние несколько месяцев выступает с яркой антироссийской позицией. Но у спортивных чиновников, футболистов, представителей разных сообществ есть своё мнение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Свищев.
Он подчеркнул, что эта ситуация иллюстрирует, что несмотря на политические заявления лидеров западных стран, люди мыслят по-другому.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС шокирован и потрясён сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что союз осуждает любые подобные нападения на мирное население.
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Мелисса Тимофеева