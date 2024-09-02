В Люберцах прошел финал континентальной лиги дзюдо

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
В Люберецком дворце спорта «Триумф» завершился финал Континентальной лиги дзюдо, в котором команда «Турбостроители» из Санкт-Петербурга уверенно заняла первое место.
В борьбе за выход в финальную стадию учувствовали такие команды, как «Самбо-70» и МГФСО из Москвы, «Турбостроитель» и «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга, «Придонье Топ-Тим» из Волгограда, «Батыр» из Казани, UZB из Ташкента и клуб Федерации дзюдо Московской области.
На татами выступили выдающиеся спортсмены российского дзюдо, включая победителя Олимпиады Хасана Хулмурзаева, чемпионов мира Инала Тасоева, Армана Адамяна и Яго Абуладзе, а также призёров мировых турниров Давида Карапетяна, Ивана Черных, Аюба Блиева, Антона Кривобокова и Мурада Чопанова.
По результатам турнира первое место заняла команда из Санкт-Петербурга «Турбостроитель», второе место досталось команде из Москвы «Самбо-70», а третье место получила команда «Явара-Нева», также представляющей Санкт-Петербург.
Кроме того, в ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией дзюдо России, областной Федерацией и администрацией муниципалитета.
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На татами выступили выдающиеся спортсмены российского дзюдо, включая победителя Олимпиады Хасана Хулмурзаева, чемпионов мира Инала Тасоева, Армана Адамяна и Яго Абуладзе, а также призёров мировых турниров Давида Карапетяна, Ивана Черных, Аюба Блиева, Антона Кривобокова и Мурада Чопанова.
По результатам турнира первое место заняла команда из Санкт-Петербурга «Турбостроитель», второе место досталось команде из Москвы «Самбо-70», а третье место получила команда «Явара-Нева», также представляющей Санкт-Петербург.
Кроме того, в ходе мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией дзюдо России, областной Федерацией и администрацией муниципалитета.
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Дайана Хусинова