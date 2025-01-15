В США ограбили дом российского хоккеиста

Евгений Малкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
У российского форварда клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина украли чемпионские перстни Кубка Стэнли НХЛ. Об этом информирует CBS News.
Воры вломились в дом спортсмена в Сьюикли-Хайтс на прошлых выходных. Преступники смогли отключить сигнализацию и камеры видеонаблюдения, и взломали сейф. Согласно информации источника, спортсмен лишился наград, которые были получены за победы с «Пингвинами» в 2009, 2016 и 2017 годах.
По данным следствия, знаменитый хоккеист стал очередной жертвой мошенников, специализирующихся на «звездных» спортсменах. Примечательно, что в прошлом году наград лишился форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин.
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