«Русский Халк» из Люберец побил рекорд мира по числу показательных выступлений

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Люберчанин Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», установил рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира провёл 10 выступлений за 15 дней в «Тимирязев Центре». Выступления прошли с 3 по 17 января на сцене «Земли спорта» – интерактивной выставки «Город профессий АПК «Я в Агро», организованной Минсельхозом России.
После шоу спортсмен ответил на вопросы посетителей выставки.
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«Во время программы Агаджанян надувал до разрыва грелки, ломал стальные стержни, скручивал походные миски и сковородки. Это стало одним из этапов подготовки Сергея к мировому рекорду по сценическому экстриму, который он планирует установить весной в честь 80-летия Великой Победы», – рассказали в администрации.
После шоу спортсмен ответил на вопросы посетителей выставки.
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Лора Луганская