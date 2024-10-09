Подмосковные тхэквондисты завоевали золото международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали завоевали на международном турнире по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ) Montenegro Podgorica Open спортсмены из Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В соревнования среди мужчин награду на высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Подмосковья Идар Багов, выступавший в весовой категории 63 килограмма. Второе место в этой категории занял спортсмен из Сербии. Кроме того, ещё один сербский тхэквондист раздели третье место с турецким спортсменом», — говорится в сообщении.Вторую золотую медаль принесла Московской области Милена Бекулова, выступавшая в весовой категории 49 кг. Серебро в этой категории также досталось россиянке. А бронзовые медали завоевали представительницы Греции и Боснии и Герцеговины.
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