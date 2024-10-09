Теннисисты Подмосковья завоевали пять медалей чемпионата России по спорту ПОДА

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые и две серебряные медали завоевали представители Московской области на турнире по теннису на колясках, организованном в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду завоевала Виктория Лыкова в личных соревнованиях, ещё одно золото она взяла в дуэте с ещё одной подмосковной теннисисткой Людмилой Бубновой в парном зачёте. Кроме того, золотую медаль в парном зачёте среди мужчин выиграл представитель Московской области Алексей Елисеев», — говорится в сообщении.Серебряные медали в копилку подмосковной сборной принесли Людмила Бубнова в личном зачёте и Вадим Обухов в парном зачёте среди мужчин.
Читайте также:
Подмосковные тхэквондисты завоевали золото международного турнира
В турнире по каратэ в Серпухове приняли участие около 60 спортсменов
Чимаев отреагировал на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА
Лев Каштанов