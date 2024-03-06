Подмосковные гандболисты «Чеховские медведи» вышли в «Финал четырех»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Второй матч четвертьфинала SEHA — Gazprom League прошел на домашней арене подмосковных гандболистов во дворце спорта «Олимпийский им. В. С. Максимова в Чехове. Как и в первой игре «медвежьего дерби», которая завершилась со счетом 29:36 в пользу спортсменов из Чехова, победу одержали «Чеховские медведи».Таким образом, подмосковные гандболисты стали участниками «Финала четырех», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что «Финал четырех» состоится с 31 мая по 2 июня в городе Брест Республики Беларусь.
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