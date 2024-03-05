В Подмосковье прошел Всероссийский турнир по сумо памяти Героя СССР Петра Романова

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«Мы рады приветствовать на серебрянопрудской земле гостей-спортсменов из таких разных регионов нашей страны, и нам очень приятно, что география с каждым разом расширяется, и мы можем таким образом рассказать о подвигах наших земляков еёе большему количеству людей. На территории нашего края во все времена было много героев, которыми надо гордиться. В этом году впервые на этот турнир приехали спортсмены из Крыма», — поделился глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.
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