Подмосковные гандболисты победили на всероссийских юношеских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала победу на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу среди юношей до 14 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В финальном матче соревнований сборная Московской области встретилась со столичной командой и победила со счётом 18:17», — говорится в сообщении.Отмечается также, что бронзовую медаль завоевали спортсмены из Астрахани, а вторая подмосковная команда, представляющая спортшколу по игровым видам спорта, стала четвёртой.
В министерстве добавили, что Александр Носов, выступавший за сборную Московской области, по итогам соревнований назван лучшим правым полусредним.
Всего в финальных играх турнира приняли участие 12 команд, соревнования завершились в городе Салават на юге Башкортостана.
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