Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Пять подмосковных команд заняли места на пьедестале Детского фестиваля гандбола в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
ХХII Детский фестиваль гандбола прошел с 1 по 7 июня в Тольятти.
В соревнованиях приняли участие 175 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
По итогам шести дней соревнований золотые медали выиграли команды из Наро-Фоминска и Чехова.
Бронзовыми призерами соревнований стали гандболисты спортшколы «Лидер-1» из Егорьевска и гандболисты из Протвино стали бронзовыми призерами. В детском зачете пряничное третье место заняли девушки из Егорьевска.
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В соревнованиях приняли участие 175 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
По итогам шести дней соревнований золотые медали выиграли команды из Наро-Фоминска и Чехова.
«Наша команда провела соревнования без поражений. Самый напряженный матч получился за выход в финальную тройку против краснодарцев, которых мы обыграли. Соперниками в финальной стадии стали: Москва и Андижанская область Узбекистана», — поделился главный тренер команды Чехова Станислав Кочергин.
Бронзовыми призерами соревнований стали гандболисты спортшколы «Лидер-1» из Егорьевска и гандболисты из Протвино стали бронзовыми призерами. В детском зачете пряничное третье место заняли девушки из Егорьевска.
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Мира Полтева