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Кубок чемпионов Swimcup по плаванию прошел на Торбеевском озере

10 июня 2024, 13:54
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде собрал на Торбеевском озере более 500 участников. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья»

«Первое место в абсолютном зачёте на дистанции 1000 метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из Долгопрудного. За ним финишировала мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова. Замкнул тройку лидеров общего зачёта призёр чемпионата России по плаванию на короткой воде Денис Гладченко», — отметили в пресс-службе.



Принять участие в следующем мероприятие можно будет 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Подробнее о всех ​заплывах и других соревнований от проекта «Суперлига Подмосковья» информацию можно найти на официальном сайте.

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#соревнования
Подмосковные гандболисты приняли участие в фестивале в Тольятти
10 июня 2024, 14:55

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять подмосковных команд заняли места на пьедестале Детского фестиваля гандбола в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
ХХII Детский фестиваль гандбола прошел с 1 по 7 июня в Тольятти.

В соревнованиях приняли участие 175 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

По итогам шести дней соревнований золотые медали выиграли команды из Наро-Фоминска и Чехова.

«Наша команда провела соревнования без поражений. Самый напряженный матч получился за выход в финальную тройку против краснодарцев, которых мы обыграли. Соперниками в финальной стадии стали: Москва и Андижанская область Узбекистана», — поделился главный тренер команды Чехова Станислав Кочергин.

Бронзовыми призерами соревнований стали гандболисты спортшколы «Лидер-1» из Егорьевска и гандболисты из Протвино стали бронзовыми призерами. В детском зачете пряничное третье место заняли девушки из Егорьевска.

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Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье
10 июня 2024, 13:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 человек приняли участие в Спартакиаде пенсионеров в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в городском округе Коломна 8 июня на базе Конькобежного центреа «Коломна». 40 команд состязались в шести видах спорта.

«Любовь к жизни, стремление к победе и желание становиться ещё лучше объединяют участников масштабной Спартакиады. Еще раз убедился, года это всего лишь цифры, пенсионный возраст — время новых возможностей и достижений! Горжусь каждым из участников. Ваша целеустремленность, воля к победе и жажда жизни вдохновляют всех окружающих», — поделился Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

По итогам командного зачета победу одержали спортсмены из Коломны, серебро на счету команды города Озёры и замкнула тройку призеров команда из Подольска.

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Подмосковные спортсмены выиграли серебро чемпионата России по пляжному волейболу
10 июня 2024, 12:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали серебряными призерами этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финале пара Анастасия Барсук и Дарья Павлова встретилась с командой «Локомотив 1» из Калининграда. Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово 1» стал призером четвертого этапа чемпионата России по пляжному волейболу среди женских команд.

«Поздравляю девчонок, болельщиков и тренерский состав «Заречья» с серебром очередного этапа чемпионата России по пляжному волейболу! Отличное начало нового сезона, желаю не сбавлять обороты», — поделился депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Соревнования проходили с 6 по 9 июня в Магнитогорске. От Подмосковья на чемпионате выступали два коллектива «Заречье-Одинцово».

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Журова выразила обеспокоенность относительно безопасности россиян на Олимпиаде-2024
Журова: мэр Парижа не может гарантировать безопасность россиян на Олимпиаде-2024
08 июня 2024, 23:15

Фото: сайт Госдумы

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова выразила обеспокоенность из-за вопроса безопасности россиян на Игры-2024, передает РИА Новости.
Депутат напомнила, что мэр Парижа Анн Идальго заявила о невозможности гарантировать безопасности россиян на предстоящих соревнованиях.

«Для нее, как и для организаторов Олимпиады, это большая проблема и дополнительные расходы. Ведь если на Олимпиаде нет россиян, то и не надо переживать на этот счет. А если они будут, то не знаешь, откуда что может прилететь», – сказала Журова, подчеркнув русофобские настроения.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм-2024 как индивидуальных нейтральных спортсменов. В то же время спортсмены, которые поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, а также те, кто имеет отношение к вооруженным силам или органам безопасности России и Белоруссии, не попадут на соревнования. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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В Париже заметили плакат Олимпиады-2024 с Исинбаевой и флагом России
08 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/Pablo Utrilla

В Париже установили плакат с рекламой Олимпиады-2024, на котором изображена российская чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для плаката была использована фотография, сделанная после победы Исинбаевой на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Разработкой плакатов занималась компания Iceberg. В мае 2020 года они были представлены по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени. Также фотографию можно встретить в презентации работ к олимпиаде на официальном сайте Iceberg.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддержала участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

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#елена исинбаева
#флаг
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В FIDE посчитали необоснованными большинство обвинений против Дворковича
08 июня 2024, 14:30

Фото: iStock/Andy Cossins

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) признала необоснованными большую часть обвинений в адрес президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщается в релизе на сайте комиссии.
Напомним, что ранее комиссия лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в FIDE сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрей Баришпольца в связи с деятельностью Федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР.

В результате FIDE признала решение комиссии по этике, отметив, что большинство обвинений против Дворковича необоснованны. В связи с тем, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции, FIDE планирует воздержаться от комментариев по делу до его рассмотрения судом.

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#суд
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Подмосковные боксёры впервые выиграли командный турнир «Кубок Победы»
07 июня 2024, 21:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Боксёры из Подмосковья стали победителями III всероссийского командного турнира «Кубок Победы». Они выступили в составе команды ЦФО «Тула». Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, представители региона впервые заняли на этом турнире высшую ступень пьедестала.
В составе команды выступали три подмосковных спортсмена – Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории до 58 кг, Борис Шикунов из Подольск в категории до 65 кг и Святослав Тетерин из Люберец в весе свыше 86 кг.

Суперфинал масштабного командного турнира по боксу стал частью спортивной программы Петербургского международного экономического форума.

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#санкт-петербург
#московская область
#подмосковье
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Очередной матч проекта «Выходи во двор» проведут в Луховицах
07 июня 2024, 21:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

8 июня, в субботу, в Луховицах пройдёт второй матч третьего летнего сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Звёзды российского футбола померяются силами с местными жителями на стадионе «Авиатор», сообщается в телеграм-канале губернатора и правительства Московской области.
«С любительской сборной встретится команда «Легенды футбола» во главе с победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубков России и Португалии Дмитрием Аленичевым. С ним на поле выйдут Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов. Тренирует команду трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин», – говорится в сообщении.
Перед началом матча футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных секций.

Ранее в подмосковном Минспорте сообщали, что в рамках летнего сезона проекта «Выходи во двор» «Легенды футбола» с мая по сентябрь сыграют 10 матчей с жителями Подмосковья. После Луховиц звёзды посетят ещё восемь городских округов – Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Дубна, Королёв, Богородский и Пушкинский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#спорт
#минспорт мо
#футбол
#выходи во двор
#луховицы
#подмосковье
#московская область
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Титов объяснил возможный успех Черчесова в Казахстане
07 июня 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший футболист сборной России Егор Титов заявил, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.
«Конечно, назначение в сборную Казахстана — хороший шаг для Черчесова. Казахстан почувствовал, что может играть в футбол. Адиев дал им большой толчок для развития. Надеюсь, что все те заслуги, которые были у Адиева, будет развивать Черчесов. А он умеет это делать. Черчесов — великолепный мотиватор, думаю, он может добиться успеха со сборной Казахстана», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Титов.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Станислава Черчесова назначили на пост главного тренера сборной Казахстана для того, чтобы стимулировать развитие футбола в стране.

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