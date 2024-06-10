Кубок чемпионов Swimcup по плаванию прошел на Торбеевском озере

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде собрал на Торбеевском озере более 500 участников. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья»
Принять участие в следующем мероприятие можно будет 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Подробнее о всех заплывах и других соревнований от проекта «Суперлига Подмосковья» информацию можно найти на официальном сайте.
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«Первое место в абсолютном зачёте на дистанции 1000 метров занял подмосковный триатлет, мастер спорта Арсений Сироткин из Долгопрудного. За ним финишировала мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова. Замкнул тройку лидеров общего зачёта призёр чемпионата России по плаванию на короткой воде Денис Гладченко», — отметили в пресс-службе.
Принять участие в следующем мероприятие можно будет 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Подробнее о всех заплывах и других соревнований от проекта «Суперлига Подмосковья» информацию можно найти на официальном сайте.
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Мира Полтева