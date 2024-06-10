Спартакиада пенсионеров состоялась в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Более 400 человек приняли участие в Спартакиаде пенсионеров в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в городском округе Коломна 8 июня на базе Конькобежного центреа «Коломна». 40 команд состязались в шести видах спорта.
По итогам командного зачета победу одержали спортсмены из Коломны, серебро на счету команды города Озёры и замкнула тройку призеров команда из Подольска.
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«Любовь к жизни, стремление к победе и желание становиться ещё лучше объединяют участников масштабной Спартакиады. Еще раз убедился, года это всего лишь цифры, пенсионный возраст — время новых возможностей и достижений! Горжусь каждым из участников. Ваша целеустремленность, воля к победе и жажда жизни вдохновляют всех окружающих», — поделился Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.
По итогам командного зачета победу одержали спортсмены из Коломны, серебро на счету команды города Озёры и замкнула тройку призеров команда из Подольска.
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Мира Полтева