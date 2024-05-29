Подмосковные гандболисты провели фестиваль для детей с ОВЗ

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие проходило в рамках областного благотворительного фестиваля «Подари надежду».
Для детей провели соревнования капитан «медведей» Кирилл Котов вместе с одноклубником Романом Остащенко и главным любимцем болельщиков маскотом Мишей
В конце праздника все победители получили подарки от ГК «Чеховские медведи».
Читайте также:
Сборная Подмосковья стала призёром студенческого международного хоккейного турнира
В Подмосковье завершился финальный этап студенческой футбольной лиги
Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»
Для детей провели соревнования капитан «медведей» Кирилл Котов вместе с одноклубником Романом Остащенко и главным любимцем болельщиков маскотом Мишей
«Фестиваль прошёл на базе Чеховского техникума. Состязания на ловкость и смекалку, связанные с гандболом проходили в несколько этапов. Сначала участники разгадывали загадки, затем тренировались в меткости и забивали мячи в гандбольные ворота, участвовали в эстафетах и перетягивании каната, а также тренировали память», — поделились в пресс-службе.
В конце праздника все победители получили подарки от ГК «Чеховские медведи».
Читайте также:
Сборная Подмосковья стала призёром студенческого международного хоккейного турнира
В Подмосковье завершился финальный этап студенческой футбольной лиги
Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»
Мира Полтева