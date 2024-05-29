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Подмосковные гандболисты провели фестиваль для детей с ОВЗ

29 мая 2024, 13:13
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» провел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие проходило в рамках областного благотворительного фестиваля «Подари надежду».

Для детей провели соревнования капитан «медведей» Кирилл Котов вместе с одноклубником Романом Остащенко и главным любимцем болельщиков маскотом Мишей



«Фестиваль прошёл на базе Чеховского техникума. Состязания на ловкость и смекалку, связанные с гандболом проходили в несколько этапов. Сначала участники разгадывали загадки, затем тренировались в меткости и забивали мячи в гандбольные ворота, участвовали в эстафетах и перетягивании каната, а также тренировали память», — поделились в пресс-службе.

В конце праздника все победители получили подарки от ГК «Чеховские медведи».

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#чеховские подарки
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#соревнования
#победители
Футболист Афанасьев назвал причины неудач «Торпедо»
28 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев заявил о неудачном сезоне РПЛ для команды.
Он отметил, что причиной такому исходу послужили в том числе смена руководства и тренерского штаба.

«Есть ряд объективных причин. Это и смена руководства клуба, и смена тренерского штаба. Болельщики ждали чуда после обновления, но все мы знаем, что чудеса случаются редко. Многие игроки не соответствуют уровню РПЛ, да и для борьбы за первые места в Первой лиге они слабоваты. Клубу нужно проделать качественную работу на трансферном рынке», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Ранее петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

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Назван лучший тренер сезона РПЛ
Семшов назвал Семака лучшим тренером РПЛ
28 мая 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ.
«Для меня лучший тренер этого сезона — Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении «Динамо». «Зенит» привык всё время с отрывом побеждать в РПЛ. В этом сезоне было труднее, пришли новые футболисты и ушли старые. Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.

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#тренер
#мнение
#рпл
#футбол
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Сборная Подмосковья стала призёром студенческого международного хоккейного турнира
28 мая 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала бронзовые медали международного турнира по хоккею среди студенческий сборных «Студмир». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В матче за третье место подмосковные хоккеисты встретились с командой из Москвы и выиграли со счётом 7:2. Итог – бронзовые медали турнира. В составе подмосковной сборной выступили игроки из филиала РАНХиГС в Красногорске, мытищинского Государственного университета просвещения, РМАТа из Воскресенска, клинского филиала РГСУ и ПССИ из Подольска», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в соревнованиях участвовали команды из Московской, Тверской, Томской областей, из Москвы, Татарстана, Китая, а также сборная России СХЛ U21.

Международный турнир «Студмир» проходил в Казани в соответствии с целями федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».

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#московская область
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В Подмосковье завершился финальный этап студенческой футбольной лиги
28 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье определились победители финального этапа студенческой футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал проводили в городском округе Подольск на стадионе «Труд». В Соревнованиях приняли участие студенты вузов и профессиональных образовательных организаций.

«По итогам игра спортивное училище № 5 из Егорьевска и Зарайский педагогический колледж стали победителями финального этапа студенческой футбольной лиги Московской области среди девушек и юношей. В мужском зачете«серебро» в активе Павлово-Посадского техникума и бронза у студентов ГУП из Богородска. Среди девушек на второй строчке расположились спортсменки из Зарайского педагогического колледжа и «бронза» в активе Ступинского техникума», — отметили в пресс-службе.

В общей сложности за призы соревновались 27 команд юношей и 5 коллективов девушек со всей Московской области.

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#футбол
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Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»
28 мая 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» из Московской области стал победителем четвёртого сезона конкурса РФС «Россия – футбольная страна». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

В ходе народного голосования проект набрал 39% голосов читателей Спортса в блоге «Страна, где любят футбол».
«Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью – объединение болельщиков армейского клуба, имеющих инвалидность. Его в 2018 году основала Елена Попова. Организация помогает людям с инвалидностью ощутить радость поддержки любимой команды с трибуны стадиона. Средняя посещаемость сектора КБИ на «ВЭБ Арене» в сезоне 2022/23 составила 82 человека», – говорится в сообщении.
В прошлом году проект вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье. Подробнее о проекте можно узнать в блоге «Страна, где любят футбол».

Всего в прошедшем сезоне в конкурсе «Россия – футбольная страна» участвовали 444 проекта из 76 регионов страны.

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Терлецкий заявил о напряжённых отношениях журналистов и футболистов
27 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/batuhan toker

Российский журналист, автор YouTube-канала «Крысева» Севастиан Терлецкий заявил, что между его коллегами и футболистами существуют довольно напряжённые отношения.
Он добавил, что идеальных клубов в плане работы со СМИ нет.

«Локомотив», например, — много спикеров, тот же Дзюба, но он не общается со СМИ, а клуб не имеет на него влияния. В «Спартаке» Соболев не общается. Есть напряжение. В Абу-Даби была куча журналистов, много времени на сборах, сядьте вы с журналистами без камер, обсудите всё. Когда идет постоянный бойкот, кому от этого хорошо? В «Зените» нет интересных спикеров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Терлецкий.

По его словам, если брать интервью зарубежных СМИ, то зрители плохо их смотрят в том числе из-за другого языка и искажённого перевода.

Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.

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Назван лучший арбитр РПЛ
Арбитр ФИФА Лапочкин отметил профессионализм Левникова
27 мая 2024, 17:58

Фото: iStock/MihailDechev

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.
«Лучший арбитр Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 – Кирилл Левников. Потому что он довольно стабильно прошел сезон, судил большие матчи без каких-то скандалов, без большого количества ошибок. Мне кажется, очень хороший сезон у Кирилла», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лапочкин.

В РПЛ прошедшего сезона Левников отработал 16 матчей.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

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#судья
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Подмосковная команда стала серебряным призером чемпионата России по регби-7
27 мая 2024, 14:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

РК «ВВА-Подмосковье» стала серебряным призером седьмого тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Седьмой тур чемпионата России по регби-7 прошел с 25 по 26 мая в Красноярске на стадионе «Красный Яр».

«В первый день регбистки из Московской области со счетом 19:0 обыграли команду «Красный Яр», во втором матче одержали победу над командой «Витязь». Третье противостояние со спортсменками из «Кубани» завершилось ничьей. В рамках четвертьфинальной стадии плей-офф, подмосковные спортсменки обыграли «Зилант» и «Енисеем-СТМ», — поделились в министерстве.

На данный момент команда «ВВА-Подмосковье» расположился на втором месте с 126 набранными очками и стала серебряным призером турнира.

По итогам всех дней соревнований лучшим игроком стала Алёна Ананьева из команды «ВВА-Подмосковье».

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#подмосковье
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#соревнования
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В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
27 мая 2024, 10:11

Фото: istockphoto / Somchai Sookkasem

В Нахабино 1 июня состоится XXVIII Международный благотворительный турнир по гольфу. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Турнир приурочен к Международному дню защиты детей.

«В турнире примут участие профессиональные гольфисты и любители, иностранные дипломаты, российские политики и бизнесмены. Собранные благотворительные средства будут направлены в Фонд Хабенского, фонды «Важные люди» и «Дом с маяком», а также фонд помощи хосписам «Вера», — поделись в пресс-службе.

Кроме соревнований, для участников акции пройдет праздничный фестиваль семьи и детства с обширной развлекательной и познавательной программой.

Турнир направлен на популяризацию гольфа в России, который включен в школьную программу по физкультуре и привлечении внимания к проблемам нуждающихся в помощи детей.

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Стало известно, насколько работникам важно участие компании в благотворительности
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