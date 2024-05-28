В Подмосковье завершился финальный этап студенческой футбольной лиги

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье определились победители финального этапа студенческой футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал проводили в городском округе Подольск на стадионе «Труд». В Соревнованиях приняли участие студенты вузов и профессиональных образовательных организаций.
В общей сложности за призы соревновались 27 команд юношей и 5 коллективов девушек со всей Московской области.
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«По итогам игра спортивное училище № 5 из Егорьевска и Зарайский педагогический колледж стали победителями финального этапа студенческой футбольной лиги Московской области среди девушек и юношей. В мужском зачете«серебро» в активе Павлово-Посадского техникума и бронза у студентов ГУП из Богородска. Среди девушек на второй строчке расположились спортсменки из Зарайского педагогического колледжа и «бронза» в активе Ступинского техникума», — отметили в пресс-службе.
В общей сложности за призы соревновались 27 команд юношей и 5 коллективов девушек со всей Московской области.
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Мира Полтева