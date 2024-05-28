Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В Подмосковье завершился финальный этап студенческой футбольной лиги

В Подмосковье завершился финальный этап студенческой футбольной лиги

28 мая 2024, 11:21
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Оригинал
В Подмосковье определились победители финального этапа студенческой футбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал проводили в городском округе Подольск на стадионе «Труд». В Соревнованиях приняли участие студенты вузов и профессиональных образовательных организаций.

«По итогам игра спортивное училище № 5 из Егорьевска и Зарайский педагогический колледж стали победителями финального этапа студенческой футбольной лиги Московской области среди девушек и юношей. В мужском зачете«серебро» в активе Павлово-Посадского техникума и бронза у студентов ГУП из Богородска. Среди девушек на второй строчке расположились спортсменки из Зарайского педагогического колледжа и «бронза» в активе Ступинского техникума», — отметили в пресс-службе.



В общей сложности за призы соревновались 27 команд юношей и 5 коллективов девушек со всей Московской области.

Читайте также:

Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»

Подмосковная команда стала серебряным призером чемпионата России по регби-7

В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
#подольск
#студенты
#труд
#колледж
#игра
#футбол
Подмосковный проект выиграл конкурс «Россия – футбольная страна»
28 мая 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» из Московской области стал победителем четвёртого сезона конкурса РФС «Россия – футбольная страна». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

В ходе народного голосования проект набрал 39% голосов читателей Спортса в блоге «Страна, где любят футбол».
«Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью – объединение болельщиков армейского клуба, имеющих инвалидность. Его в 2018 году основала Елена Попова. Организация помогает людям с инвалидностью ощутить радость поддержки любимой команды с трибуны стадиона. Средняя посещаемость сектора КБИ на «ВЭБ Арене» в сезоне 2022/23 составила 82 человека», – говорится в сообщении.
В прошлом году проект вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье. Подробнее о проекте можно узнать в блоге «Страна, где любят футбол».

Всего в прошедшем сезоне в конкурсе «Россия – футбольная страна» участвовали 444 проекта из 76 регионов страны.

Читайте также:

Подмосковная команда стала серебряным призеёром чемпионата России по регби-7

В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»
#подмосковье
#московская область
#спорт
#болельщик
#футбол
#конкурс
#минспорт мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терлецкий заявил о напряжённых отношениях журналистов и футболистов
27 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/batuhan toker

Российский журналист, автор YouTube-канала «Крысева» Севастиан Терлецкий заявил, что между его коллегами и футболистами существуют довольно напряжённые отношения.
Он добавил, что идеальных клубов в плане работы со СМИ нет.

«Локомотив», например, — много спикеров, тот же Дзюба, но он не общается со СМИ, а клуб не имеет на него влияния. В «Спартаке» Соболев не общается. Есть напряжение. В Абу-Даби была куча журналистов, много времени на сборах, сядьте вы с журналистами без камер, обсудите всё. Когда идет постоянный бойкот, кому от этого хорошо? В «Зените» нет интересных спикеров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Терлецкий.

По его словам, если брать интервью зарубежных СМИ, то зрители плохо их смотрят в том числе из-за другого языка и искажённого перевода.

Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.

Читайте также:

Тренер «Рубина» Рахимов оценил последствия шутки Безрукова

Экс-глава «Зенита» Черкасов назвал команду зажравшейся и скучающей

Футболист Семшов заявил о невозможности перехода Пиняева в английские клубы
#спорт
#сми
#интервью
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван лучший арбитр РПЛ
Арбитр ФИФА Лапочкин отметил профессионализм Левникова
27 мая 2024, 17:58

Фото: iStock/MihailDechev

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что считает лучшим судьёй Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 Кирилла Левникова.
«Лучший арбитр Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 – Кирилл Левников. Потому что он довольно стабильно прошел сезон, судил большие матчи без каких-то скандалов, без большого количества ошибок. Мне кажется, очень хороший сезон у Кирилла», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лапочкин.

В РПЛ прошедшего сезона Левников отработал 16 матчей.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Читайте также:

«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

Тарханов: Акинфеев повышает статус РПЛ

Гладилин назвал возможного лидера «Спартака»
#спорт
#рпл
#футбол
#судья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная команда стала серебряным призером чемпионата России по регби-7
27 мая 2024, 14:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

РК «ВВА-Подмосковье» стала серебряным призером седьмого тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Седьмой тур чемпионата России по регби-7 прошел с 25 по 26 мая в Красноярске на стадионе «Красный Яр».

«В первый день регбистки из Московской области со счетом 19:0 обыграли команду «Красный Яр», во втором матче одержали победу над командой «Витязь». Третье противостояние со спортсменками из «Кубани» завершилось ничьей. В рамках четвертьфинальной стадии плей-офф, подмосковные спортсменки обыграли «Зилант» и «Енисеем-СТМ», — поделились в министерстве.

На данный момент команда «ВВА-Подмосковье» расположился на втором месте с 126 набранными очками и стала серебряным призером турнира.

По итогам всех дней соревнований лучшим игроком стала Алёна Ананьева из команды «ВВА-Подмосковье».

Читайте также:

В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»

Станция для занятия сапбордингом откроется в Подмосковье
#подмосковье
#витязь
#регби
#серебро
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье состоится международный благотворительный турнир по гольфу
27 мая 2024, 10:11

Фото: istockphoto / Somchai Sookkasem

В Нахабино 1 июня состоится XXVIII Международный благотворительный турнир по гольфу. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Турнир приурочен к Международному дню защиты детей.

«В турнире примут участие профессиональные гольфисты и любители, иностранные дипломаты, российские политики и бизнесмены. Собранные благотворительные средства будут направлены в Фонд Хабенского, фонды «Важные люди» и «Дом с маяком», а также фонд помощи хосписам «Вера», — поделись в пресс-службе.

Кроме соревнований, для участников акции пройдет праздничный фестиваль семьи и детства с обширной развлекательной и познавательной программой.

Турнир направлен на популяризацию гольфа в России, который включен в школьную программу по физкультуре и привлечении внимания к проблемам нуждающихся в помощи детей.

Читайте также:

«Забег Петров Первых» состоится в Петербурге

В России планируют в 11-й раз провести акцию «Дети вместо цветов»

Стало известно, насколько работникам важно участие компании в благотворительности
#фестиваль
#турнир
#семьи
#фонд
#люди
#благотворительная акция
#гольф
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известны даты стыковых матчей за право остаться в РПЛ
РФС утвердил расписание стыковых матчей за право выступать в РПЛ
26 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/FotografieLink

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание переходных матчей между клубами Российской Премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги за право играть в высшем дивизионе чемпионата России сезона 2024/25.
Из РПЛ в стыковых матчах примут участие екатеринбургский «Урал» (30 очков), проигравший в последнем туре ЦСКА со счетом 0:2, и «Пари Нижний Новгород» (30 очков), сыгравший вничью с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», занявшие третье и четвертое места соответственно.

По результатам жеребьевки первые матчи пройдут на полях клубов РПЛ.

Начало первых матчей запланировано на 29 мая: «Урал» примет «Акрон» в 17:00 по московскому времени, а «Пари НН» сыграет с «Арсеналом» в 19:15 мск. Ответные встречи состоятся 1 июня: «Акрон» и «Урал» начнут встречу в 15:00 мск, а «Арсенал» и «Пари НН» — в 18:00 мск.

Читайте также:

В Королёве состоится футбольный мемориал памяти летчика-космонавта Волкова

Миллиардер из Казахстана купил английский футбольный клуб

Казахстанский миллиардер выкупил английский футбольный клуб
#клуб
#мемориал
#рпл
#нижний новгород
#урал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зенит» — позор России»: Краснодарские болельщики освистали петербургский ФК
26 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/ALFSnaiper

Болельщики «Краснодара» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» освистали петербургский футбольный клуб «Зенита», об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Зенит» — позор России», — скандировали с трибун во время игры.

25 мая «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, обыграв дома «Ростов» со счетом 2:1. В сезоне-2023/24 петербургский клуб еще поборется за Кубок России, где в финале сыграет с калининградской «Балтикой».

Несмотря на это, оскорбительные высказывания в адрес футбольного клуба из северной столицы звучат не впервые. Ранее на матчах чемпионата России подобное выкрикивали фанаты воронежского «Факела» и болельщики «Динамо».

Читайте также:

«Зенит» обыграл «Ростов» и снова стал чемпионом России по футболу

Звёзды мирового спорта стартуют в забеге TOPSKI Family Run в Одинцове

В Одинцове прошло первенство Московской области по спортивному метанию ножа
#футбол
#спорт
#болельщик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»
25 мая 2024, 21:50

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

В Москве на ВДНХ состоялось масштабное шествие спортсменов, организованное выставкой-форумом «Россия» и общественным движением «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Мероприятие было организовано в честь 105-летней годовщины первого спортивного парада, который проходил на Красной площади.

Акция была посвящена популяризации спорта и здорового образа жизни. В ней приняли участие свыше двух тысяч спортсменов, среди которых были гимнасты, футболисты, волейболисты, фигуристы, бегуны и представители других видов спорта.

Во главе колонный шли боксёр Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и синхронистка Светлана Ромашина.

Также в шествии принимали участие и дети, занимающиеся спортом.

Читайте также:

«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

Спортсмены из Пушкино стали серебряными призерами на соревнованиях по метанию ножа

Более 80 спортсменов соберут в Раменском соревнования по айкидо летней Спартакиады учащихся
#спортсмены
#шествие
#вднх
#выставка
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
«Зенит» обыграл «Ростов» и снова стал чемпионом России по футболу
25 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Steevy84

Петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны.
Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.

Победный гол забил на 85-й минуте бразильский игрок Артур. Чемпионство «Зенита» зависело не только от собственной победы, но и от поражения московской команды в противоположном матче «ФК Краснодар» — «Динамо».

Для петербуржцев это стало шестым чемпионством подряд. Команда завоевала очередной кубок в день 99-летия клуба.

Читайте также:

Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»

Журналист Локалов поддержал введение синих карточек в футбол

Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
#футбол
#встреча
#спартак
#краснодар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф