Сборная Подмосковья стала призёром студенческого международного хоккейного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала бронзовые медали международного турнира по хоккею среди студенческий сборных «Студмир». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В матче за третье место подмосковные хоккеисты встретились с командой из Москвы и выиграли со счётом 7:2. Итог – бронзовые медали турнира. В составе подмосковной сборной выступили игроки из филиала РАНХиГС в Красногорске, мытищинского Государственного университета просвещения, РМАТа из Воскресенска, клинского филиала РГСУ и ПССИ из Подольска», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, в соревнованиях участвовали команды из Московской, Тверской, Томской областей, из Москвы, Татарстана, Китая, а также сборная России СХЛ U21.
Международный турнир «Студмир» проходил в Казани в соответствии с целями федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».
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Лора Луганская