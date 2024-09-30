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В Москве 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район»

30 сентября 2024, 14:17
Фото: iStock/BartekSzewczyk

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В Москве уже 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район», в рамках которого москвичи смогут бесплатно посещать спортивные тренировки. Об том сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Летом бесплатные тренировки посетили почти 70 тысяч человек. Осенняя программа обещает быть не менее насыщенной. Все желающие старше 18 лет смогут продолжить заниматься спортом на свежем воздухе», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что тренировки по фитнесу будут проводиться на 30 площадках по вторникам, четвергам и субботам, а занятия по бегу — на шести площадках по средам и воскресеньям.



Подробнее о местах, где проводятся тренировки, можно узнать на сайте проекта «Мой спортивный район». Там же можно ознакомиться с расписанием, а также зарегистрироваться на спортивное мероприятие.

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Боксёры из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях
30 сентября 2024, 13:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали выиграли спортсмены из Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали турнира завоевали боксёры из подмосковного Чехова Андрей Салий в весовой категории 70 кг и Роман Поляков в весовой категории 57. Серебряную медаль в копилку областной команды принёс химкинский боксёр Артур Мосоян, выступающий в весовой категории 63 кг. А бронзовые награды выиграли Кристиян Череповский из Ногинска в весовой категории 66 кг и Аббосбек Гафуровиз Ивантеевки, соревнующийся в категории 60 кг», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в Москве с 23 по 28 сентября, участниками турнира стали 246 лучших боксёров из 36 регионов России в возрасте 15-16 лет.

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Подмосковные бобслеисты завоевали семь медалей на российском турнире сильнейших
30 сентября 2024, 12:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на турнире сильнейших «Бобсстарты. Звезды бобслея России», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Представители Подмосковья заняли весь пьедестал почёта в дисциплине «бобстарт-2» среди мужчин. Золото взяла команда Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева, серебряную медаль завоевали Павел Травкин и Александр Ефимов, а бронзовую выиграл дуэт подмосковного спортсмена Даниила Кулешова со столичным бобслеистом», — говорится в сообщении.
Ещё одну золотую медаль бобслеисты из Московской области завоевали в соревновании мужских четвёрок. Участниками победного старта стали Ростислав Гайтюкевич, Александр Ефимов. Павел Травкин и Алексея Лаптева. А третье золото подмосковной сборной принесла Анастасия Курышева в дисциплине «монобоб».

Серебряную медаль Анастасия Курышева завоевала в дисциплине «бобстарт-2» среди женщин в паре с красноярской спортсменкой, а ещё одна бронзовая медаль была завоёвана второй подмосковной мужской четвёркой в составе Степана Дубинко, Владислава Скулина, Данилы Курилина и Даниила Кулешова.

Соревнования проводились в подмосковной деревне Парамоново.

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В Подмосковье за три года построят более 40 плоскостных спортивных сооружений
30 сентября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Комитет регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике провёл в Сергиево-Посадском городском округе выездное заседание. Обсуждали реконструкцию и капремонт спортивных объектов в Подмосковье.
«В текущем году по госпрограмме по устройству плоскостных спортивных сооружений запланировано создать 16 объектов, а в следующие два года – ещё 27», – сказала во время встречи председатель комитета Линара Самединова.
Перед заседанием делегация посетила три спортивных учреждения. Два – футбольное поле в микрорайоне Ферма и спорткомплекс «Старт» в Краснозаводске – вошли в этом году в государственную программу «Спорт Подмосковья». На первом объекте устройство поля завершат в октябре.

На «Старте» установку универсальной спортивной площадки должны закончить в июне. она уже пользуется популярностью среди юных спортсменов и всех жителей городка.

Следующий осмотренный объект – бассейн «Чайка» в городе Пересвет. Капремонт спортивного сооружения идёт в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Сейчас выполняются фасадные работы, отделка, прокладка инженерных коммуникаций и устройство чаши бассейна.

Затем комитет провёл заседание в ДК «Космос». О развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье рассказали представители Минстроя Московской области.

В регионе до конца года сдадут в эксплуатацию три новых спортивных объекта – стадион для регби в Щёлкове и два ФОКа в Бронницах и Раменском. ФОК в Можайском уже открыт.

В 2025 году будут полностью обновлены ещё три сооружения – спортшкола в Клину, стадион «Спартак» в Луховицах и спорткомплекс «Старт» в Реутове. Также будет построен ФОК с бассейном в Лобне.

Капремонт в ближайшие три года планируется выполнить примерно на 40 объектах.

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#мособлдума
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#капремонт
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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в финал Кубка России
30 сентября 2024, 09:10

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово-2» успешно преодолел предварительный этап и завоевал путёвку в финал Кубка России среди молодёжных команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальной игре группового этапа команда из Московской области обыграла команду «Спарта-2» из Нижнего Новгорода со счётом 3:0, заняв первое место в своей группе. В первом матче плей-офф «Заречье-Одинцово» встретится с командой «Ленинградка-2».

Кроме того, на предварительном этапе «Заречье-Одинцово» победило команды «Динамо-Метар-3» из Челябинска (3:1), «Прибой» из Тюмени (3:0), «Динамо Ак Барс-УОР» из Казани (3:0) и «Протон-2» из Саратовской области (3:1).

Кубок России среди молодёжных команд по волейболу проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спортсмены
#волейбол
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Валуев оценил идею Вяльбе сбросить бомбу на Лондон
Валуев не поддержал идею Вяльбе о сбросе бомбы на Лондон
29 сентября 2024, 18:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о предложении президента Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Об этом пишет издание Sport24.
Валуев согласился с Вяльбе, отметив, что без Британии у мира значительно бы поубавилось проблем. При этом он не поддержал её предложение о бомбе.

Бывший боксёр отметил, что природа человека и вселенной не терпит пустот, поэтому на освободившееся место обязательно придут другие.

Своё заявление об атаке на столицу Великобритании Вяльбе сделала накануне, 28 сентября. Она подчеркнула, что такой шаг позволит прекратить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

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#спортсмены
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В Химках стартовал XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко
29 сентября 2024, 13:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химках стартовал XIV баскетбольный турнир памяти капитана БК «Химки» Александра Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В соревновании приняли участие четыре команды: «Зенит-2», «Тамбов», «Университет-Югра» и «Химки». Это мероприятие по традиции станет важнейшим этапом подготовки к старту нового сезона.

Матчи стартовали 27 сентября и будут проходить до воскресенья, 29 сентября. В последний день в 14:00 состоится соревнование между «Зенитом-2» и «Университетом-Югра», а в 17:00 – между «Химками» и «Тамбовом».

Вход для всех желающих бесплатный.

Баскетболист Александр Петренко за свою спортивную карьеру выступал за команды: ЦСК ВВС (Самара), «Арсенал» (Тула), «Уникс» (Казань), ЦСКА (Москва») и «Химки». Также он являлся игроком национальной сборной России.

Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

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Боец UFC нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже
Боец UFC Мойкано нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже
29 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Andy___Gin

Бразильский боец смешанного стиля Ренато Мойкано в нецензурной форме оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 243. Об этом пишет РИА Новости.
Боец утверждает, что Макрон является глобалистом. По его словам, происходит попытка «протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Поединок состоялся 28 сентября в Париже. Мойкано одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда медики запретили его сопернику продолжать бой, поскольку его глаза были закрыты из-за гематом.

Для Мойкано это 20-я победа в 26 боях в ММА.

Ранее французский политик Флориан Филиппо рассказал, как США «публично унизили» Макрона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#медики
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#макрон
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Стало известно о потерянных WADA 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже
The New York Times: WADA потеряло 900 допинг-тестов перед Олимпиадой в Париже
28 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/RossHelen

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Об этом передает New York Times.
Отмечается, что потерянные тесты были положительными. Согласно информации источника, эти проблемы связаны с поломкой IT-системы.

В самом ведомстве подчеркнули, что отслеживали все случаи применения допинга благодаря информации из иных баз данных.

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом.

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Агент Барбоза: Для Пьянича РПЛ является возможностью вернуться в Европу
27 сентября 2024, 19:57

Фото: iStock/Dziurek

Известный футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Миралем Пьянич перешел в ЦСКА с целью вернуться в Европу.
Ранее Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Миралем Пьянич, перейдя в ЦСКА, приехал в Россию зарабатывать деньги.

«Я не согласен с тем, что Пьянич приехал в РПЛ заработать денег и просто отбывать номер — он мог это делать в Эмиратах. Судя по всему, у него серьезные намерения, а ЦСКА — серьезный клуб. Для Пьянича РПЛ — возможность вернуться в Европу», — заявил Барбоза в беседе с «РБ Спорт».

26 сентября, московский ЦСКА объявил о переходе 34-летнего боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Он подписал контракт с клубом до лета 2025 года с возможностью продления.

Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.

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