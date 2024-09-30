В Москве 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район»

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В Москве уже 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район», в рамках которого москвичи смогут бесплатно посещать спортивные тренировки. Об том сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Летом бесплатные тренировки посетили почти 70 тысяч человек. Осенняя программа обещает быть не менее насыщенной. Все желающие старше 18 лет смогут продолжить заниматься спортом на свежем воздухе», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что тренировки по фитнесу будут проводиться на 30 площадках по вторникам, четвергам и субботам, а занятия по бегу — на шести площадках по средам и воскресеньям.
Подробнее о местах, где проводятся тренировки, можно узнать на сайте проекта «Мой спортивный район». Там же можно ознакомиться с расписанием, а также зарегистрироваться на спортивное мероприятие.
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Элина Позднякова