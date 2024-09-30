В Москве 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район»

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В Москве уже 1 октября стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район», в рамках которого москвичи смогут бесплатно посещать спортивные тренировки. Об том сообщил столичный мэр Сергей Собянин.