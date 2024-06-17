В Московской области состоялся экстремальный забег «Наследники Победы»

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
1500 человек приняли участие в Гонке Героев на полигоне Алабино. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев) традиционно с 2013 года.
Для участников были подготовлены теплые раздевалки, раздача горячей еды и чая, зоны массажа, аквагрима, тейпирования, а также любой желающий смог проверить свои силы на импровизированном родео.
Стоит отметить, что победителями молодежного патриотического экстремального забега «Наследники Победы» в этом году стала команда из Воскресенска.
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«Это наше одно из самых любимых мероприятий, которое всегда собирает очень много ребят со всего Подмосковья. В этом году свои команды предоставили 47 городских округов Московской области. Здесь много студентов, активистов молодёжных организаций и движений, участников спортивных и патриотических клубов, принимают участие также, участники СВО, ветераны боевых действий. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя. Все команды большие молодцы!», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Для участников были подготовлены теплые раздевалки, раздача горячей еды и чая, зоны массажа, аквагрима, тейпирования, а также любой желающий смог проверить свои силы на импровизированном родео.
Стоит отметить, что победителями молодежного патриотического экстремального забега «Наследники Победы» в этом году стала команда из Воскресенска.
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Мира Полтева