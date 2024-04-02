Подмосковные гребцы выиграли медали Кубка России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В соревнованиях приняли участие свыше 300 гребцов из 29 регионов.
«В заезде среди мужчин на 1000 метров на байдарках-одиночках не было равных подмосковному гребцу Максиму Спесивцеву. Вторым финишировал ещё один подмосковный спортсмен — Виталий Ершов, который уступил победителю 2,4 секунды», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, мужчины заняли первое место в гонке на 500 метров на байдарках-двойках.
Читайте также:
Представительница Росгвардии Подмосковья выиграла бронзу на соревнованиях по плаванию
Подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» стал серебряным призером чемпионата России
Подмосковная сборная завоевала медаль чемпионата России по биатлону