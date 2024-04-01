Подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» стал серебряным призером чемпионата России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В соревнованиях приняли участие 12 команд, в числе которых подмосковная команда «ВВА-Подмосковье».
«В рамках турнира команда региона обыграла соперников из Ростова со счетом 28:0. В четвертьфинале подмосковный клуб на последних минутах победу у питерской «Заставы-7». В полуфинале со счетом 22:19 команда Московской области обыграла калининградский «Балтийский шторм», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, чот лучшим игроком чемпионата стал подмосковный капитан команды Ислам Абдулкадиров.
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