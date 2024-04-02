Представительница Росгвардии Подмосковья выиграла бронзу на соревнованиях по плаванию

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Представительница подмосковного главка Росгвардии стала бронзовым призером всероссийских соревнований общества «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию прошли 27–31 марта в Обнинске.
В турнире приняли участие 130 представителей сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
Стоит отметить, что Алина Бордей является мастером спорта по плаванию.
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«На дистанции 50 метров вольным стилем в личном первенстве среди женщин инструктор отделения профессиональной подготовки Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области лейтенант полиции Алина Бордей завоевала бронзовую медаль продемонстрировав достойные временные показатели», — поделились в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что Алина Бордей является мастером спорта по плаванию.
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Мира Полтева