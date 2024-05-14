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Подмосковные гребцы завоевали девять медалей на первенстве России

14 мая 2024, 17:32
Фото: iStock/GeorgeRudy

Фото: iStock/GeorgeRudy

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Две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали выиграли представители Московской области на соревнованиях в рамках первенства России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Обе золотые медали команде Московской области принесла байдарочница Мария Давыкоза — в составе четвёрки на дистанции 500 метров и в составе двойки на такой же дистанции среди юниорок до 24 лет», — говорится в сообщении.
Три серебряные медали завоевал байдарочник Анатолий Кулагин, выступавший в возрастной категории «юниоры до 19 лет». Награды ему принесли одиночный старт на 5 тысяч метров, а также старты на 500 метров в составе двойки и четвёрки.



Ещё два серебра выиграл представитель Московской области Никита Максимов в категории «юниоры до 24 лет» на дистанциях 500 метров в составе четвёрки и двойки.

А бронзовые медали сборной области принесли в составе четвёрок на дистанции 500 метров Ангелина Семенова и Александр Розов, выступавшие в возрастной категории «юниоры до 24 лет».

Первенство проводилось в Краснодаре.

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В Серебряных Прудах прошел традиционный турнир по самбо среди юношей
14 мая 2024, 16:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей 2009-2011г. провели в Серебряных Прудах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 11 мая на базе спортивного комплекса «Молодёжный».

В турнире участие порядка 94 спортсменов из Серебряных Прудов, Тулы, Рязани, Ступино, Каширы, Чехова, Ожерелья и Тульской области.

«По итогам схваток первые места заняли Мокин Виталий, Дадашев Эмин, Шаталов Егор, Манукян Давид, Ашотян Антонио, Кизирян Роман. На втрой ступене пьедестала расположились Шкарой Сергей и Шашкин Антон. Бронзовыми призерами стали Головин Никита, Воробьёв Максим, Якурин Фёдор, Абдуллаев Гасан, Ватрушкин Кирилл и Селихов Матвей», — поделились в пресс-службе.

Ежегодный турнир был посвящен памяти летчика-испытателя, Героя Советского Союза Н. И. Коровушкина.

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#победители
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В Химках пройдет Суперфинал чемпионата АСБ
14 мая 2024, 16:24

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Химках пройдет Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 2024 пройдёт с 23 по 25 мая в БЦ «Химки».

«Суперфинал АСБ – это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. В турнире среди мужских сборных сыграют представители Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В женских соревнованиях встретятся команды из Чебоксар, Санкт-Петербурга, Владимира и Екатеринбурга», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что зрителей помимо матчей ждут шоу-программа и различные активности.

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#баскетбол
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В Красноармейске состоялся турнир по футболу памяти В.И. Новикова
14 мая 2024, 15:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Красноармейске прошел ежегодный турнир по футболу памяти Героя Советского Союза В.И. Новикова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В соревнованиях принимали участие команды юношей общеобразовательных учреждений городского округа.

По итогам турнира первое место заняла команда общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» (корпус 3) Красноармейска. На втором месте стала команда общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс № 11» из Пушкино и замкнула тройку лидеров команда команда общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» (корпус 2) Красноармейска», — поделились в пресс-службе.

Все участники соревнований получили памятные подарки от партнеров турнира.

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Заварзин: Для «Балтики» матч со «Спартаком» — вопрос жизни и смерти
14 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что для «Балтики» предстоящим матч финала Пути регионов Кубка России с москвичами является ключевым вопросом.
«Для «Спартака» место в чемпионате особой роли не играет, а у «Балтики» вопрос жизни и смерти. Калининградцам надо беречь силы на РПЛ. «Балтика» будет менее агрессивно действовать сегодня, либо Игнашевич выпустит молодёжь. У калининградцев особо нет желания выиграть кубок, нежели чем у «Спартака», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев также высказал мнение о том, что калининградцам в этом матче отступать некуда.

«Красно-белые немного успокоились и стараются больше играть на результат. А калининградцам отступать некуда. Применительно к ним я сравню ситуацию с русской рулеткой. Если ошибаешься, то вылетаешь и теряешь возможность завоевать трофей. Отступать некуда — позади родной город. Как завершится противостояние, гадать бессмысленно, фаворита здесь нет», — прокомментировал в беседе с RT Ташуев.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой предположил, что в матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» последний может уткнуться в стену.

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#спорт
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Кравцов выразил надежду на победу «Спартака» в Кубке России
14 мая 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что рассчитывает на победу «Спартака» в Кубке России.
«Надеемся, что Кубок «Спартак» все-таки возьмет», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кравцов.

А бывший игрок сборной России Александр Мостовой предположил, что в матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» последний может уткнуться в стену.

«Нельзя исключать, что москвичи упрутся в стену. Всё будет зависеть только от оппонентов. Если те отойдут от чудовищной осечки в чемпионате, дадут бой. Всё-таки весной команда Сергея Игнашевича демонстрирует симпатичный футбол, и даже «Динамо» в Калининграде спаслось во многом случайно», — прокомментировал в беседе с RT Мостовой.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.

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#спорт
#футбол
#игра
#кубок россии
#мнение
#спартак
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Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей Кубка России по бадминтону
14 мая 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду выиграли спортсмены из Московской области на Кубке России по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Обе золотые медали в копилку Московской области принёс Артур Печёнкин. Он одержал победу в соревнованиях одиночного разряда среди мужчин и в парном разряде выиграл золото в дуэте со столичным спортсменом Александром Зинченко», — говорится в сообщении.
Серебро завоевали Вячеслав Добычкин в одиночном разряде, Глеб Степаков и Георгий Лебедев в парном соревновании, а также Глеб Степаков и Мария Сухова — в смешанном парном разряде.

Бронзовую медаль выиграла Алина Бусыгина, выступавшая в дуэте с москвичкой Марией Суховой.

Всего в соревнованиях, которые проводились в Саратове, приняли участие более 160 спортсменов.

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#минспорта мо
#московская область
#кубок россии
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В Павловском Посаде пройдет масштабный марафон скандинавской ходьбы
14 мая 2024, 13:31

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Масштабный марафон скандинавской ходьбы пройдёт в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Марафон пройдет 18 мая в Городском парке.

«Принять участие в Скандинавской ходьбе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Участников марафона скандинавской ходьбы ждёт зумба-разминка под руководством тренера Натальи Синюты, концертно-развлекательная программа, мастер-классы, большой заряд энергии и конечно же хорошее настроение!», — поделились в пресс-службе.

Перед началом все участники пройдут обязательный инструктаж от инструктора Екатерины Жуковой.

Кроме этого, зарегистрироваться на участие в скандинавской ходьбе можно будет и в день старта до 11:00.

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Подмосковные регбистки завоевали медали всероссийского турнира и первенства страны
14 мая 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали команды из Московской области на всероссийском «Весеннем турнире» по регби среди девочек до 15 лет и первенстве России среди девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Победу на «Весеннем турнире» одержали спортсменки из Долгопрудного. В финальном матче «Долгопрудненские соколы» одержали победу над командой «Красный Яр» с разгромным счётом 25:5. Бронзу «Весеннего турнира» также завоевала подмосковная команда, представлявшая областную Спортшколу олимпийского резерва по игровым видам спорта», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевали спортсменки из Подмосковья на первенстве России по регби-7. В финальном матче их обыграла команда из Пензенской области.

Соревнования проводились на столичном стадионе «Фили».

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#медали
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В Подмосковье пройдут всероссийские соревнования «Золотая шайба»
14 мая 2024, 11:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Химках состоится суперфинал легендарного турнира «Золотая шайба». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финал соревнований будут проходить с 16 по 19 мая в городском округе Химки в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

В турнире примут участие порядка 272 юных хоккеиста в 16 командах четырех возрастных групп.

«В возрастной группе 2007–2008 гг. р. сыграют команды из Сахалина, Архангельска, Татарстана и Ярославля. Среди спортсменов 2009-2010 г. р. будут бороться клубы Сахалина, Калининграда,Нижнего Новгорода и Ярославля. Среди хоккеистов 2011–2012 гг. р. за призовые места поборются представители республик Крым и Коми, Московской области и республики Татарстан. Возрастную группу 2013–2014 гг. р. представят клубы из Новосибирска, ХМАО — Югра, Мурманской и Владимирской областей», — поделились в министерстве.

Турнир «Золотая шайба» проводится с 8 декабря 1964 года.

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