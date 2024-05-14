Подмосковные гребцы завоевали девять медалей на первенстве России

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Две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали выиграли представители Московской области на соревнованиях в рамках первенства России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Обе золотые медали команде Московской области принесла байдарочница Мария Давыкоза — в составе четвёрки на дистанции 500 метров и в составе двойки на такой же дистанции среди юниорок до 24 лет», — говорится в сообщении.Три серебряные медали завоевал байдарочник Анатолий Кулагин, выступавший в возрастной категории «юниоры до 19 лет». Награды ему принесли одиночный старт на 5 тысяч метров, а также старты на 500 метров в составе двойки и четвёрки.
Ещё два серебра выиграл представитель Московской области Никита Максимов в категории «юниоры до 24 лет» на дистанциях 500 метров в составе четвёрки и двойки.
А бронзовые медали сборной области принесли в составе четвёрок на дистанции 500 метров Ангелина Семенова и Александр Розов, выступавшие в возрастной категории «юниоры до 24 лет».
Первенство проводилось в Краснодаре.
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