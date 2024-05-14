В Химках пройдет Суперфинал чемпионата АСБ

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Химках пройдет Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 2024 пройдёт с 23 по 25 мая в БЦ «Химки».
Стоит отметить, что зрителей помимо матчей ждут шоу-программа и различные активности.
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«Суперфинал АСБ – это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. В турнире среди мужских сборных сыграют представители Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В женских соревнованиях встретятся команды из Чебоксар, Санкт-Петербурга, Владимира и Екатеринбурга», — поделились в пресс-службе министерства.
Стоит отметить, что зрителей помимо матчей ждут шоу-программа и различные активности.
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Мира Полтева